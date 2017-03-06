В ДНР сообщили о взрыве на Авдеевском коксохимическом заводе

На Авдеевском коксохимическом заводе произошел взрыв в связи с нарушением техники безопасности. Об этом заявили в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает 6 марта Донецкое агентство новостей.

«Только что стало известно, что из-за нарушений техники безопасности на Авдеевском коксохиме произошел взрыв газового оборудования, возник пожар. Мы не исключаем, что ВСУ воспользуются данным происшествием и обвинят нас в обстреле, якобы приведшем к возгоранию», — заявили в командовании ДНР, ссылаясь на данные разведки.