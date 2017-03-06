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07.03.2017 15:29
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«Красный Бор» не нужен Москве, но нужен Финляндии

Отходы «Красного Бора» могут все же начать сжигать - либо в Ленобласти, либо на заводе в Финляндии. Федеральное правительство не хочет брать на себя проблему, в которой могут утонуть еще 50 млрд рублей.
«Красный Бор» не нужен Москве, но нужен Финляндии
Евгений Степанов/Интерпресс

Глава Минприроды Сергей Донской в середине февраля в закрытом режиме посетил полигон по захоронению отходов «Красный Бор», а на прошлой неделе съездил в Финляндию к возможным партнерам по ликвидации опасного объекта. По возвращении он заявил, что разбираться с миллионами тонн опасных отходов начнут уже в этом году. Формулировки при этом он выбрал такие, что «зеленым» и чиновникам рангом пониже остается только догадываться, что он имел в виду. Экологи сразу выдвинули версию о том, что на полигоне все же построят мусоросжигающий завод – в Госдуме этот вариант не отрицают.

Сжигать или не сжигать?

В первую очередь активистов экологического движения смутил совместный вояж Донского и его финского коллеги Киммо Тииликайнена. Маршрут пролегал через завод по уничтожению опасных отходов и бытовых отходов финской компании Ekokem недалеко от Хельсинки. Компания является частью энергетического холдинга Fortum, который представлен в России ОАО «Фортум». Именно завод Ekokem несколько лет назад уничтожил 300 тонн химического оружия из Сирии. Любой разговор о термообработке вызывает аллергию у экоактивистов: в их среде сразу возникла теория, что финскому инвестору предлагают повторить свой опыт в Ленобласти.

«Мы ничего достоверно узнать не можем, пока не будет проекта, – говорит Виктория Маркова, председатель инициативной группы по экобезопасности Петербурга и Ленобласти. – Но у нас ранее были проверенные сведения о том, что Ekokem заинтересован в строительстве завода в Красном Бору. До этого у нас уже были здесь два проекта, касающиеся сжигания, — от ГИПХ и от «Пеуру Рус». За несколько лет сформировалась коалиция экологических организаций, и я уверена, что мы не позволим жечь отходы. Просто не хотелось бы получать лишние полтора года войны с чиновниками». Ранее «Фонтанка» писала о там, как представители межправительственной экологической организации ХЕЛКОМ (HELCOM) посещали «Красный Бор» с инспекцией. В составе группы были и представители Ekokem.

В Комитете по природопользованию «Фонтанке» заявили, что не рассматривают вариант строительства мусоросжигающего завода. «На сегодняшний день от компании «Фортум» поступила «дорожная карта», где пошагово расписаны предложения о рекультивации территории полигона, – уточнили в Смольном. – Первый шаг, на стадии выполнения которого сейчас находятся все стороны взаимодействия, – это отбор проб и предварительные исследования». В Министерстве природных ресурсов и экологии смогли лишь сказать, что обсуждаются разные формы сотрудничества с финскими партнерами.

Депутат Госдумы Михаил Романов в разговоре с «Фонтанкой», напротив, отметил, что категорично от сжигания никто не отказывался. Ранее парламентарий избрался от 217-го петербургского округа, включающего Колпино, так что за проблемами полигона следит пристально.

«Министр настаивает на сотрудничестве с финнами, – рассказал Романов. – Формы этого сотрудничества пока не определены. Петербургский комитет рассматривает два варианта - консервации и рекультивации. Но расходы во втором случае оцениваются в 50 млрд рублей. Понятно, что рассчитывать на такие субсидии сложно. Во время своего визита на полигон министр осмотрел, в частности, недостроенные корпуса завода и спросил, есть ли возможность все же разместить в них линию переработки».

Депутату противоречит руководство полигона. «Рассматривается возможное участие компании в переработке накопленных на полигоне отходов, – подтвердил гендиректор ГУП «Полигон Красный Бор» Алексей Трутнев. – Но это не значит, что мы будем строить новый Ekokem у нас на территории – такой вариант пока не рассматривается. Скорее, речь о том, что часть отходов могут отправить к ним на площадку в Финляндию. Кроме того, финское предприятие может оказать методическую и практическую помощь в решении проблем полигона».

По данным «Фонтанки», финские предприятия проявляют интерес к «Красному Бору», и компания Eurofacts, которая представляет интересы финского бизнеса, находится на связи с властями Петербурга. «К сожалению, мы пока не добились каких-либо практических результатов», – кратко ответил представитель Пекка Таккала, который буквально вчера был с визитом в нашем городе. Он добавил, что рассказать ему не о чем из-за отсутствия конкретики, но посоветовал обратиться с вопросами именно в Ekokem. Однако на запрос «Фонтанки» о планах на «Красноый Бор» в Ekokem так и не ответили.

Исполнительный директор экологического правозащитного центра «Беллона» Артем Алексеевсомневается, что в транспортировке отходов на завод Ekokem будет заинтересована финская сторона. «Если бы эти отходы можно было переработать во что-то полезное – другое дело, – говорит эксперт. – Но здесь не та ситуация. Да и вообще это очень небезопасная история – транспортировка высокотоксичных отходов неизвестного состава через границу».

По информации собеседника «Фонтанки», близкого к Минприроды, финны готовы принимать у себя отходы для сжигания, даже без возможности рециклинга. По мнению источника, дело может быть в грантовой системе Евросоюза. Речь идет о выделении огромных средств странам ЕС (в том числе на экологические проекты), которые необходимо осваивать.

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