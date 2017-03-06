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07.03.2017 12:07
10 Комментариев

Вожделенный Solaris

На авторынке Петербурга - давно позабытое явление: очереди за новыми машинами. Хотя новые модели обычно вызывают всплеск интереса, ажиотаж на Hyundai Solaris участники рынка называют небывалым.
Вожделенный Solaris
hyundai.ru

Причиной ажиотажа стал дефицит обновленной версии. Нехватка новых моделей уже сказалась на продажах — объемы реализации машины, бывшей в последние годы флагманом корейского производителя, в феврале 2017 года просели в 2,6 раза. За клиентов корейского бренда готовы побороться конкуренты, главным из которых считают Lada Vesta.

О том, что в Северной столице возник дефицит на новую версию Hyundai Solaris, которую петербургский завод корейской компании начал производить в середине февраля 2016 года, «Фонтанке» сообщили дилеры марки.

По словам Вадима Арустамяна, генерального директора холдинга «Максимум» и онлайн-автодилера Carmart, в общей сложности в запасе у него всего 18 автомобилей новой модели. При этом общее число заявок уже перевалило 100. Однако в марте, несмотря на нехватку машин, Hyundai планирует активизировать рекламную кампанию, что приведет к росту числа заявок от 300 до 500 в месяц.

При этом «со стороны дистрибьютора есть неопределенность (относительно обеспечения нужных объемов отгрузки. — Прим. ред.), так как присутствует еще Solaris в предыдущем кузове», отметил он. В связи с этим «Максимум» прогнозирует острый дефицит на новый Solaris уже в марте.

Другие участники дилера подтвердили опасения. Так, на складе «Восток авто» всего 10 новых новых Hyundai Solaris. «Автомат только под заказ, комплектация Active полностью забронирована», – уточнили «Фонтанке» в отделе продаж. В очереди сейчас – около 50 покупателей.

У дилера «Дакар» в наличии 20 – 30 машин, причем тоже доступны не все варианты. Например, в комплектации Active — есть только механика, рыжего цвета нет совсем. При заказе машины прямо сейчас дилер обещает привезти ее в течение недели, но предупреждает, что скоро очередь может выстроиться на месяц, а то и на два.

В «Рольф Лахта» – 50 новых машин. «Но свободных очень мало», – уточнили в салоне. Впрочем, в отличие от других участников рынка, в компании не прогнозируют усугубления дефицита. «Мы самый крупный дилер марки в Северной столице, поэтому для нас поставки в приоритете», – пояснили в отделе продаж.

Генеральный директор «Автополя» Сергей Вайнер подтвердил, что пока предложение отстает от спроса. Топ-менеджер также связывает нехватку новых машин с желанием дистрибьютора избавиться от накопившихся запасов предыдущей модели. «Мы не можем повлиять на скорость движения конвейера. Но надеемся, что когда будут распроданы старые, нам будут поставлять больше новых», – подчеркнул он.

По словам Вайнера, сейчас разница между прежней и новой версией Solaris достигает 150 – 200 тысяч рублей. «Скидку обеспечивает не только импортер, но и дилер, поэтому старые продавать менее выгодно», – добавил он.

На петербургском заводе Hyundai отказались озвучивать планы выпуска. «Производство нового Solaris началось совсем недавно, 15 февраля. Мы не готовы комментировать итоги производства за месяц, тем более вперед», – отметил в пресс-службе. В «Хендэ Мотор СНГ» размер запасов прежней версии не назвали, но заверили, что в течение марта планируют их распродать.

В аналитическом агентстве «Auto-Dealer-СПб» считают, что у Hyundai навряд ли накопились большие стоки — компания за прошлый год продала 90,3 тыс. авто этой модели, что даже на 2 тыс. больше, чем выпустил завод (в объеме отгрузки могут быть учтены машины, произведенные в 2015 году).

По мнению генерального директора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина нехватка новых машин связана с тем, что у компании нет точного прогноза по спросу на комплектации. «Стоимость ведь выросла, а от этого тоже может возникнуть какая-то неопределенность», – пояснил он. 

Однако такое отставание предложения от спроса может негативно сказаться на результатах компании. «Если на старте продаж будет реальный дефицит, то он растянется на 3 – 4 месяца. Те, кто готов купить только Solaris, будут ждать. Но есть риск и того, что потребитель может уйти к конкурирующим маркам», – считает эксперт. По его мнению, косвенно это подтверждают февральские итоги компании — дилеры Hyundai реализовали 3,1 тыс. автомобилей Solaris, что в 2,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года. В итоге модель уступила звание лидера продаж внедорожнику Creta.

«Дефицит ослабит позиции компании на рынке. Те, кто хочет купит машину сейчас, будут смотреть альтернативы», – считает директор по маркетингу «Р-Мотор» Сергей Новосельский. По его мнению, главным конкурентом корейской машины является отечественная Lada Vesta.

В «Auto-Dealer-СПб» считают, что от сложностей с поставкой Solaris могут выиграть Volkswagen Polo, а также Kia Rio. Последняя, впрочем, производится на том же петербургском предприятии, что и Hyundai Solaris.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Справка:

Продажи обновленного Hyundai Solaris стартовали в феврале 2017 года. От прежней версии модель отличает не только видоизмененный дизайн, но и более качественные материалы отделки, доработанную шумоизоляцию, улучшенные технические характеристики. Цена стартует с отметки 599 000 рублей в комплектации Active с мотором 1,4 литра (99,7 л.с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач.


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комментарии пользователей (10)
CaptainBlack
7 марта 2017 г. 13:18
Chernousov: сам жду ) Но цены то уже есть в Эстонии и на Украине
Гриб
7 марта 2017 г. 12:59
westdm: Самое любопытное, что чуть ниже пост от Леприкона с очередным душещипательным криком, но при этом сам автор ездит на машине как минимум стоимостью не меньше 600-700 тр
westdm
7 марта 2017 г. 12:53
очередной явление кризиса по-русски, в блоге стенания о зарплатах в 15 т.р. и безработице, а тут машину не купить почти за лям — очереди на месяцы, однако господа...силен русский народ одной рукой слезы от нищеты вытираем другой в кассу автосалона заносим.
Chernousov
7 марта 2017 г. 12:49
Когда привезут Шкоду Кадьяк, кто знает?
taguan
7 марта 2017 г. 12:45
"любит наш народ всякое г...." (с) ну вы поняли.... какое то такое сделать ведро, созданное для стран, где жизнь человека стОит 3 копейки и поэтому можно делать машину из фольги, но зато "сертифицированную"
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