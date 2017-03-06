Вожделенный Solaris
Причиной ажиотажа стал дефицит обновленной версии. Нехватка новых моделей уже сказалась на продажах — объемы реализации машины, бывшей в последние годы флагманом корейского производителя, в феврале 2017 года просели в 2,6 раза. За клиентов корейского бренда готовы побороться конкуренты, главным из которых считают Lada Vesta.
О том, что в Северной столице возник дефицит на новую версию Hyundai Solaris, которую петербургский завод корейской компании начал производить в середине февраля 2016 года, «Фонтанке» сообщили дилеры марки.
По словам Вадима Арустамяна, генерального директора холдинга «Максимум» и онлайн-автодилера Carmart, в общей сложности в запасе у него всего 18 автомобилей новой модели. При этом общее число заявок уже перевалило 100. Однако в марте, несмотря на нехватку машин, Hyundai планирует активизировать рекламную кампанию, что приведет к росту числа заявок от 300 до 500 в месяц.
При этом «со стороны дистрибьютора есть неопределенность (относительно обеспечения нужных объемов отгрузки. — Прим. ред.), так как присутствует еще Solaris в предыдущем кузове», отметил он. В связи с этим «Максимум» прогнозирует острый дефицит на новый Solaris уже в марте.
Другие участники дилера подтвердили опасения. Так, на складе «Восток авто» всего 10 новых новых Hyundai Solaris. «Автомат только под заказ, комплектация Active полностью забронирована», – уточнили «Фонтанке» в отделе продаж. В очереди сейчас – около 50 покупателей.
У дилера «Дакар» в наличии 20 – 30 машин, причем тоже доступны не все варианты. Например, в комплектации Active — есть только механика, рыжего цвета нет совсем. При заказе машины прямо сейчас дилер обещает привезти ее в течение недели, но предупреждает, что скоро очередь может выстроиться на месяц, а то и на два.
В «Рольф Лахта» – 50 новых машин. «Но свободных очень мало», – уточнили в салоне. Впрочем, в отличие от других участников рынка, в компании не прогнозируют усугубления дефицита. «Мы самый крупный дилер марки в Северной столице, поэтому для нас поставки в приоритете», – пояснили в отделе продаж.
Генеральный директор «Автополя» Сергей Вайнер подтвердил, что пока предложение отстает от спроса. Топ-менеджер также связывает нехватку новых машин с желанием дистрибьютора избавиться от накопившихся запасов предыдущей модели. «Мы не можем повлиять на скорость движения конвейера. Но надеемся, что когда будут распроданы старые, нам будут поставлять больше новых», – подчеркнул он.
По словам Вайнера, сейчас разница между прежней и новой версией Solaris достигает 150 – 200 тысяч рублей. «Скидку обеспечивает не только импортер, но и дилер, поэтому старые продавать менее выгодно», – добавил он.
На петербургском заводе Hyundai отказались озвучивать планы выпуска. «Производство нового Solaris началось совсем недавно, 15 февраля. Мы не готовы комментировать итоги производства за месяц, тем более вперед», – отметил в пресс-службе. В «Хендэ Мотор СНГ» размер запасов прежней версии не назвали, но заверили, что в течение марта планируют их распродать.
В аналитическом агентстве «Auto-Dealer-СПб» считают, что у Hyundai навряд ли накопились большие стоки — компания за прошлый год продала 90,3 тыс. авто этой модели, что даже на 2 тыс. больше, чем выпустил завод (в объеме отгрузки могут быть учтены машины, произведенные в 2015 году).
По мнению генерального директора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина нехватка новых машин связана с тем, что у компании нет точного прогноза по спросу на комплектации. «Стоимость ведь выросла, а от этого тоже может возникнуть какая-то неопределенность», – пояснил он.
Однако такое отставание предложения от спроса может негативно сказаться на результатах компании. «Если на старте продаж будет реальный дефицит, то он растянется на 3 – 4 месяца. Те, кто готов купить только Solaris, будут ждать. Но есть риск и того, что потребитель может уйти к конкурирующим маркам», – считает эксперт. По его мнению, косвенно это подтверждают февральские итоги компании — дилеры Hyundai реализовали 3,1 тыс. автомобилей Solaris, что в 2,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года. В итоге модель уступила звание лидера продаж внедорожнику Creta.
«Дефицит ослабит позиции компании на рынке. Те, кто хочет купит машину сейчас, будут смотреть альтернативы», – считает директор по маркетингу «Р-Мотор» Сергей Новосельский. По его мнению, главным конкурентом корейской машины является отечественная Lada Vesta.
В «Auto-Dealer-СПб» считают, что от сложностей с поставкой Solaris могут выиграть Volkswagen Polo, а также Kia Rio. Последняя, впрочем, производится на том же петербургском предприятии, что и Hyundai Solaris.
Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»
Справка:
Продажи обновленного Hyundai Solaris стартовали в феврале 2017 года. От прежней версии модель отличает не только видоизмененный дизайн, но и более качественные материалы отделки, доработанную шумоизоляцию, улучшенные технические характеристики. Цена стартует с отметки 599 000 рублей в комплектации Active с мотором 1,4 литра (99,7 л.с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач.