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06.03.2017 17:03

Выбираем в соседи Елагин остров

Этот остров – одно из самых любимых петербуржцами мест для отдыха. Тем, кто живет неподалеку, повезло вдвойне: здесь можно хоть каждый день гулять среди зелени, любоваться ансамблем Росси, кататься на лодках и кормить белок.*
Выбираем в соседи Елагин остров
«Дом у Елагина острова»

К сожалению, предложение ограничено. Резиденции на соседнем Крестовском острове по карману не каждому, а рекордные объемы жилья, строящегося в Приморском районе, относятся к новой его части. Новые проекты комфорт-класса в районе Старой Деревни и Елагина острова можно пересчитать по пальцам руки, но они есть.

Один из них, на Липовой аллее, 15, так и называется – «Дом у Елагина острова». Новый дом компании «Северный город» (входит в Холдинг RBI) – очень «петербургский». Карнизы, арки, пилястры, отделка гранитом и рустовка нижних этажей – глядя на него, не можешь избавиться от ощущения, что находишься в историческом центре города. При этом рисунок фасада и его цвет («кофе с молоком») по-своему уникальны, их не спутаешь ни с каким другим домом.

В «Доме у Елагина» 128 квартир, это не огромный жилой комплекс с пробками на выезде, которые сегодня встречаешь в спальных районах или пригородах Петербурга. Он скорее похож на тихий петербургский уголок, где знаешь в лицо всех соседей, где можно любоваться зеленью в уютном внутреннем дворе.

«Дом у Елагина острова»
«Дом у Елагина острова»

Другие достоинства нового дома «Северного города» – современные эргономичные планировки и инженерные решения, в том числе четырехступенчатая система очистки воды и система parklift в подземном паркинге, позволяющая использовать одно машиноместо как два семейных.

И, конечно, одно из главных достоинств – локация. Да, близость Елагина острова – это здорово. А ведь рядом еще и такая интересная достопримечательность, как буддийский дацан. Да и вообще, Приморский район – престижный и зеленый. В этом месте есть развитая инфраструктура с разнообразием магазинов и крупными моллами. До метро «Старая деревня» – пять минут. Есть и удобное автомобильное сообщение с центром города и «загородом» (до выезда на ЗСД около 1 километра)…

«Дом у Елагина острова» сдается во втором квартале 2017 г. В продаже остались квартиры стоимостью от 6 млн. рублей. А про их будущих владельцев можно будет сказать – им действительно повезло жить в таком «петербургском» доме и в таком «петербургском» месте.

*На правах рекламы

 


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