Петербуржца арестовали по подозрению в надругательстве над школьницей в машине

В Петербурге арестовали подозреваемого в надругательстве над школьницей. На поиски мужчины ушло чуть менее года.

Как сообщили 6 марта в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, по подозрению в преступлении задержали 29-летнего мужчину. Следствие полагает, что именно он в мае прошлого года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. В материалах уголовного дела говорится, что всё происходило в припаркованной напротив железнодорожной станции Новый Петергоф машине. Подозреваемому предъявили обвинение.