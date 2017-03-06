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06.03.2017 18:05
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Портовики Петербурга не поделили финнов

"Бронка" арестованного Михальченко увела из Большого порта Петербурга крупного оператора Finnlines. Но пока это не поможет миллиардеру наполнить свои пустые причалы.
Портовики Петербурга не поделили финнов
Порт Бронка/Архив/Илья Выдревич/"Фонтанка.ру"

Новый порт "Бронка" получил паромы финской компании Finnlines. Топ-менеджмент уже анонсирует двукратное увеличение перевалки по итогам 2017 года. В АО "Морской порт Санкт-Петербург" катастрофы в активности главного конкурента пока не видят, но таким экономическим новостям точно не рады.

Финский грузо-пассажирский оператор Finnlines c 20 марта заметно усилит свое присутствие в порту "Бронка". Об этом "Фонтанке" сообщил исполнительный директор ООО "Феникс" (оператор морского перегрузочного порта «Бронка») Алексей Шуклецов. Он уточнил, что ро-ро суда (паромы, на которых доставляются накатные грузы) Finnlines периодически заходили в "Бронку" с 2015 года, но сейчас, и уже в марте, финский оператор сосредоточит свои операции именно у них.

Для нового порта "Бронка", который запустился в декабре 2015 года, это важная веха. И плохая новость для ро-ро терминала АО "Морской порт Санкт-Петербург" (МП СПб, входит в UCL Holding), с которым Finnlines сотрудничал с 2009 года.

Представители "Морского порта Санкт-Петербург" отток части грузооборота к конкуренту комментируют сдержанно. "Появление в расписании паромов Finnlines нового дополнительного пункта остановки [в порту "Бронка". – Прим. ред.] не означает прекращения сотрудничества между нами. АО «Морской порт Санкт-Петербург» по-прежнему продолжит обслуживать суда Finnlines. Сегодня мы принимаем не менее двух паромов в неделю", – сообщили "Фонтанке" в "Морском порту Санкт-Петербург".

Архив/Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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Если проще, Finnlines планирует судозаходы в оба порта, вопрос лишь в том, кому из портовиков достанется основной объем перевалки. Какую именно долю грузооборота Большой порт Санкт-Петербурга уступит "Бронке", стороны не уточняют. Глава подразделения маркетинга и продаж по России Finnlines Ханну Лумме также воздерживается от конкретных цифр. Он лишь подтвердил "Фонтанке", что оператор будет работать с обоими терминалами, и назвал АО «Морской порт Санкт-Петербург» традиционным партнером. "Однако, как бы то ни было, нашим основным портовым терминалом станет "Бронка", – заявил представитель Finnlines.

Ханну Лумме говорит про три судозахода в "Бронку" еженедельно, что соответствует объемам перевозки Finnlines по линии ро-ро. "Все три наших судозахода должны начать осуществляться в "Бронку" уже в марте", – добавил он.

По словам Ханну Лумме, ро-ро суда финского оператора вмещают 3000 погонных метров груза, что соответствует объему 200 трейлеров. "Предлагая такие объемы – в три захода в неделю, мы все еще имеем возможность для развития трафика как в Россию, так и из России. В нынешней ситуации наши суда еще не заполнены полностью грузами", – говорит Ханну Лумме. Как сообщается на сайте Finnlines, "Бронка" "подкупила" оператора своим демпингом в области тарифной политики.

В любом случае планы финской компании заметно изменят операционные показатели Большого морского порта СПб и "Бронки" в 2017 году. Как сообщала "Фонтанка", по итогам 2016 года грузооборот АО "Морской порт Санкт-Петербург" по сравнению с 2015 годом сократился на 8 процентов и составил 7,3 млн тонн. Доля ро-ро грузов, уточнили в пресс-службе порта, составила около 6 процентов грузооборота Большого порта СПб.

Порт, помимо значимого для него Finnlines, обслуживает Atlantic Ro-Ro Carriers и новую контейнерную линию компании Sea Connect, которая начала регулярные судозаходы в начале текущего года. Кстати, в конце 2016 года, пока Finnlines обсуждал "побег" в "Бронку", контейнеровозы Sea Connect (грузовместимостью 700 TEU) заходили в АО "Морской порт Санкт-Петербург" в тестовом режиме, сейчас новый партнер осуществляет судозаходы на причалы МП СПб не менее двух раз в неделю.

"Бронка" пока оперирует совсем другими цифрами. В конце 2016 года, фактически через год после начала операционной деятельности, порт планировал обработать мизер – 32-33 тыс. теусов, при имеющейся технической пропускной способности 500 тыс. TEU в год. В итоге порт вышел на другой показатель – 36,5 тыс. теусов, сообщил "Фонтанке" Алексей Шуклецов. Он заявил, что по итогам 2017 года "Бронка" планирует удвоить показатели 2016 года.

Топ-менеджер ООО "Феникс" прогнозирует, что Finnlines станет не единственным приобретением порта в текущем году. "Ведутся переговоры с другими компаниями", – говорит Шуклецов, но не сообщает список возможных партнеров.

Директор по направлению "Аналитика и логистика" "Морстройтехнологии" Александр Головизнин сомневается, но не исключает, что "Бронка" за год сможет удвоить перевалку. Эксперт не склонен расценивать решение Finnlines как переломный момент, когда "Бронка", как и ожидалось, начнет становиться мощным конкурентом Большого порта Санкт-Петербург, где сегодня сосредоточено 90 процентов от всего контейнерооборота города и области.

Александр Головизнин напоминает, что еще при строительстве "Бронки" портовики рассматривали Finnlines как одного из основных партнеров. Другое дело, что финский оператор долго тянул с решением переместиться в "Бронку". Так что планы Finnlines – это, скорее, давно ожидаемая история, а не новый тренд.

Головизнин напоминает, что даже двукратное увеличение перевалки для "Бронки" слишком мелко, терминал рассчитан совсем на другие мощности. При этом эксперт признает, что порт "Бронка" запустился на низком рынке, и все же постепенно наращивает грузооборот. "Средняя загрузка терминалов восточной части Финского залива сегодня составляет около 40 процентов. Кто-то при этом показывал рост, кто-то нет", – резюмировал эксперт.

Алексей Шуклецов традиционно защищает "Бронку" и напоминает, что строительство порта – многоэтапный проект. Нынешняя пропускная способность 500 тыс. теусов в год – это первая очередь запуска порта. На втором этапе и третьем грузооборот "Бронки" должен составить 1,4 и 1,9 тыс. теусов в год соответственно. На этот показатель портовики планируют выйти только к 2025 году.

Екатерина Кураева, "Фонтанка.ру"

Справка:

Справка: Порт "Бронка" в Ломоносове строится с 2007 года. Мажоритарный инвестор проекта Дмитрий Михальченко - совладелец и генеральный директор холдинговой компании «Форум». В данный момент Михальченко находится в СИЗО «Лефортово». В отношении него год назад было возбуждено уголовное дело о контрабанде алкоголя (статья 200.2 УК РФ, предусматривает до двенадцати лет лишения свободы).

Finnlines - крупный оператор. По данным компании, чистая прибыль Finnlines составила 68,1 млн евро, выручка превысила 473 млн евро.


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