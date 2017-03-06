На востоке Москвы пьяный мужчина ударил прохожего японским мечом

Пьяный мужчина с сувенирным японским мечом нанес прохожему несколько ударов в ходе конфликта на востоке Москвы, сообщает 6 марта пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В полицию поступило сообщение от мужчины по факту угрозы убийством его знакомому от неизвестного. По словам заявителя, на Зеленом проспекте к нему и его приятелю подошел неизвестный мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

«В ходе возникшего конфликта незнакомец нанес потерпевшему несколько ударов предметом, похожим на меч, порезав ему куртку», — сообщили в пресс-службе.

На место происшествия прибыли сотрудники отдела полиции по району Новогиреево, они задержали злоумышленника и изъяли у него сувенирный японский меч. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК России (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

«В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — сообщили в полиции.