Врач в Петербурге может сесть в тюрьму из-за партии металлолома

Уголовное дело о служебном подлоге вменяется врачу центра гигиены и эпидемиологии в Петербурге из-за указанных, но фактически не проверенных данных о радиационном фоне партии металлолома.

Как сообщает следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ 6 марта, теплоход почти с десятью тоннами металлолома на палубе отправился в рейс с подложными данными о гамма-фоне. В подлоге подозревают врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге», который, по версии следствия, эти замеры решил вовсе не проводить. Вероятно, медик просто поленился работать на морозе. Возбуждено уголовное дело по 292-й статье УК РФ (служебный подлог), максимальное наказание по которой — 2 года лишения свободы.