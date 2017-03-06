Подводный кабель протянули по воздуху

В Петербурге завершено расследование фантомного строительства энергомоста в Кронштадт. Бывший топ-менеджмент “Ленэнерго” признал, что выплатил почти 400 млн за обещания.

Следственный комитет 9 марта планирует объявить об окончании уголовного дела против бывших сотрудников «Ленэнерго» и бизнесмена Александра Исаева, которые вынудили экономическую полицию нырять на дно Финского залива в поисках несуществующего кабеля. Двум прежним топ-менеджерам предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Третьего, Илью Мещерякова, ждут с Лазурного берега.

Строительство энергомоста до Кронштадта по дну Финского залива планировалось завершить в 2014 году. Он был необходим для бесперебойного питания жителей, предприятий и очистных сооружений.

Контракт стоимостью 660 млн рублей был заключен с фирмой «Трест Тринити», которая имела успешный опыт работы на олимпийских объектах в Сочи.

От «Ленэнерго» проект курировали замгендиректора по капстроительству Илья Мещеряков, глава Дирекции строящихся объектов (ДСО) Дмитрий Гапон и его заместитель Александр Федоров. От «Треста Тринити» подписи ставил руководитель Александр Исаев.

В результате допсоглашений стоимость работ выросла до 822 млн рублей.

26 декабря 2014 года гендиректор «Ленэнерго» Андрей Сорочинский своим приказом сформировал комиссию по приемке «законченного объекта». Мещеряков, Гапон и Федоров подписали приемочные акты от 31 декабря 2014 года.

16 февраля 2015 года сетевая компания отчиталась на своем сайте:

«Ленэнерго» ввело в работу кабельную линию 35 кВ, проложенную по дну Финского залива. 11 км подводного кабеля, изготовленного на заводе в немецком городе Ганновер. Кабельная линия позволит значительно повысить надежность системы электроснабжения Кронштадта».

В действительности, кабель существовал только на бумагах. Это выявила спецкомиссия, назначенная новым руководством «Ленэнерго» после увольнения Сорочинского. В ее задачи входила «проверка фактического наличия оборудования и материалов и фактического выполнения работ, принятых по актам приемки». Изучение бухгалтерии было, скорее всего, связано с зависшими на счетах банка «Таврический» миллиардами «Ленэнерго».

Новое руководство компании обратилось в Следственный комитет, и в сентябре 2015 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

По версии следствия, строительство энергомоста изначально было профанацией.

Например, в декабре 2014-го тогдашний топ-менеджмент «Ленэнерго» санкционировал перечисление 389 млн рублей на счет «Трест Тринити», хотя было достоверно известно, что кабель в порт «Усть-Луга» не ввозился и тем более не поступал на склады сетевой компании. Оплата была произведена только на основании электронного письма, поступившего от Александра Исаева в адрес ДСО, и поддельной накладной. Никто из «Ленэнерго» не видел кабель в глаза.

«Деньги (389 млн) были немедленно переведены со счета «Трест Тринити» на счета юрлиц, не имеющих отношения к исполнению договора подряда, но имеющих признаки фиктивности, и в дальнейшем обналичены неустановленными физлицами», – утверждает Следственный комитет.

Кроме того, Гапон, Федоров и Мещеряков подписали документы на оплату фактически не выполненных строительных работа на сумму 433 млн рублей, но эти деньги не успели уйти со счета «Ленэнерго» в связи со сменой руководства.

В материалах дела также имеются подписанные документы о выполнении подводной проводки кабеля, пусконаладки, затрат на дежурство охранного буксира по обслуживанию фарватера и перегон земкараванов и судов, задействованных при монтаже кабеля. Все это – фикция.

Осенью 2015 года Дмитрий Гапон, Александр Федоров и Александр Исаев были арестованы по обвинению в мошенническом хищении 389 млн.

9 марта СК планирует объявить о завершении расследования. В окончательной редакции обвинения Гапону и Федорову вменена 201-я статья УК «Злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий».

Дмитрий Гапон считает себя заложником практики, которая якобы существовала в «Ленэнерго».

«По итогам года контракты закрывались, хотя работы не были выполнены, – поясняет его адвокат Юрий Дидух. – Гапон признает, что при приемке энергомоста подписывал «воздух». Он знал, что кабель по дну Финского залива не проложен. Однако «Трест Тринити» обещал закончить прокладку в январе-феврале 2015-го, и сомнений в этом не возникало».

Дидух подал на имя следователя СК ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении его клиента. По его мнению, к моменту перечисления 389 млн на счет «Треста Тринити» Гапон не был осведомлен о том, что кабель не поставлен в Россию, а значит, не имел умысла на причинение компании тяжких последствий.

Илье Мещерякову обвинение в злоупотреблении полномочиями предъявлено заочно.

Он уехал из России после задержания коллег и освоил Лазурный берег. Хотя, кажется, эмиграцию не планировал. В марте 2015-го он обратился в Московский райсуд с иском к «Ленэнерго». Требовал изменить основание увольнения (его «ушли» за дисциплинарные проступки, он настаивал на собственном желании), оценил моральный вред в 1 млн рублей и просил выплатить неустойку за вынужденный прогул с момента увольнения до даты решения суда.

Московский суд изменил статью ТК, взыскал с «Ленэнерго» 30 тысяч рублей морального вреда и отказал в компенсации вынужденного прогула. Мещеряков обжаловал решение в Санкт-Петербургском горсуде и 28 ноября 2016-го выиграл:

«Взыскать с ПАО "Ленэнерго" в пользу Мещерякова И.Г. заработную плату за время вынужденного прогула за период 02 марта 2015 года по 29 марта 2016 года (дата решения Московского райсуда. – Ред.) в сумме 20 млн 409 тыс 597 рублей 42 копейки», – указано в решении Горсуда, начислившего, получается, по 1,5 млн рублей за каждый месяц. «Ленэнерго» оспорило выплату в кассационной инстанции.

Спор между сетевой компанией и «Трестом» продолжается в арбитраже. «Ленэнерго» взыскивает 1,6 млрд рублей (ущерб от ненадлежащего исполнения контрактных обязательств и неустойки), а «Трест» пытается получить 400 млн рублей по другим договорам, работы по которым были приняты, но не оплачены.

Так как «Трест Тринити» признан банкротом, арбитраж отказал «Ленэнерго» в индивидуальном иске и поставил компанию в очередь кредиторов.

Мнимый кабель аукнулся сетевикам в 2016 году. «Ленэнерго» вынуждено было заключить новый договор на 600 млн рублей с компанией «Рубеж-РемСтрой», чтобы все-таки построить энергомост. Прокладку подтвердил Росприроднадзор, в сентябре 2016-го поймавший «Рубеж-РемСтрой» на рытье траншеи в Финском заливе. Работы велись без экологической экспертизы. Но это уже другая история.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»