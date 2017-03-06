Росавтодор: К 2030 году в России будет 10 тыс. км трасс для беспилотных машин

Росавтодор к 2030 году планирует создать 10 тыс. километров дорог, по которым может осуществляться движение беспилотных транспортных средств​. Об этом заявил глава ведомства Роман Старовойт, передает 6 марта RNS.

Как отметил Старовойт, для развития инфраструктуры для беспилотников «колоссальных инвестиций не требуется». «Безусловно, дорога должна быть в нормативном состоянии, качественной, но в первую очередь для обеспечения движения автомобиля-беспилотника должна быть обеспечена его полноценная радиовидимость», — заявил он.

Глава Росавтодора добавил, что к 2030 году протяженность автотрасс с разрешенной скоростью 110 км/ч и более должна увеличиться до 20 тыс. километров. Чиновники в скором времени утвердят соответствующую концепцию развития дорожного хозяйства России и уже в 2017 году приступят к ее реализации. В результате исполнения концепции можно будет добиться роста экономики страны на 1 п.п. ВВП, утверждают в ведомстве.

Первая в России трасса для беспилотников будет создана в Татарстане, для этих целей подготовят федеральную дорогу от Казани до Набережных Челнов. По словам Старовойта, работы по реконструкции трассы должны завершиться в течение двух лет.