Путин подарил Терешковой скульптуру «Чайка садится на воду»

Президент Владимир Путин подарил первой женщине-космонавту Валентине Терешковой скульптуру «Чайка садится на воду» и картину «Чайки над Волгой», сообщается 6 марта на сайте Кремля.

«Дорогая Валентина Владимировна, позвольте вас искренне и сердечно поздравить с вашим юбилеем. Начиная с вашего легендарного полета в космос вы всегда были для нас примером и символом служения Отечеству — причем в разных местах, на разных должностях — и сейчас продолжаете активно трудиться в Государственной думе», — сказал президент.

«Спасибо большое, Владимир Владимирович. Я очень тронута вашим вниманием, вашими добрыми словами», — ответила Терешкова.

Бронзовая скульптура «Чайка садится на воду» была создана в 1996 году советским скульптором, народным художником СССР Иулианом Рукавишниковым. Двенадцать работ скульптора находятся в Третьяковской галерее. Картину «Чайка над Волгой» написал художник Виталий Зайцев в 2017 году.

6 марта Валентине Терешковой исполняется 80 лет. В 1963 году она полетела в космос на корабле «Восток-6» и стала единственной женщиной в мире, совершившей в одиночку космическую экспедицию. Слово «Чайка» было ее позывным во время полета.