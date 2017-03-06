Элитную водку «Группы Ладога» арестовали в счет долгов по налогам



Арест оборудования и 248 646 бутылок алкоголя компании ООО «Группа Ладога» произвело Управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу. Как сообщили 6 марта в ведомстве, это было сделано в рамках обеспечительных мер, наложенных судом.

Как следует из материалов арбитража, в феврале 2017 года с заявлением о взыскании с компании 727 млн рублей обратилась Федеральная налоговая служба. Ранее ведомство уличило ОАО «Промышленная группа «Ладога» в уклонении уплаты налогов на 465 млн рублей. Попытка взыскать эту сумму привела к банкротству компании.

Теперь ФНС просит признать ОАО «Промышленная Группа «Ладога» и созданное в 2014 году ООО «Группа Ладога» взаимозависимыми юридическими лицами и взыскать задолженность с последней. В качестве обеспечительной меры истец попросил наложить арест на имущество должника. Суд с его доводами согласился.

Как сообщает служба судебных приставов, арестованное имущество оставлено на хранение генеральному директору компании ООО «Группа Ладога», которого предупредили об уголовной ответственности согласно ст. 312. УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). После вступления в силу решения суда предприятие или добровольно его исполнит, или арестованное имущество будет изъято и реализовано в счет погашения долга.

Группа «Ладога» основана в 1995 году. Входила в десятку крупнейших в России производителей алкоголя (в 2013 году объем производства составил 2,2 млн декалитров). Крупнейшим акционером компании являлась зарегистрированная в Великобритании Colbec Ltd., ее бенифициаром считался Вениамин Грабар. На петербургском предприятии компании выпускалось порядка 100 наименований водки, коньяка и другого алкоголя. Основу портфеля составляли премиальные бренды «Царская Золотая», «Царская Оригинальная», Czars Original.