ЖКС в Купчино обяжут перекрыть вход на крышу дома, с которого сорвался паркурщик

Коммунальщики, по мнению прокуратуры, внесли свою лепту в падение подростка с крыши девятиэтажки во Фрунзенском районе Петербурга.

Как сообщает прокуратура города 6 марта, ведомство внесло представление, в котором генеральному директору ООО «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района» поручили устранить выявленные нарушения, а именно закрыть люки и двери на крышу в третьей парадной дома №20, корпус 1, по улице Белы Куна.

Именно через эту парадную на крышу 27 февраля залезли трое подростков, один из которых, демонстрируя трюк паркура, упал с высоты 9-го этажа. Два дня 11-летний ребенок пролежал в коме, но спасти его не удалось.

Подросток скончался в ночь на 1 марта из-за множественных травм, в том числе перелома основания черепа.