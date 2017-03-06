Депутаты Тихонова и Амосов оспорили закон о приравнивании встреч избирателей к митингам

Депутаты петербургского ЗакСа эсер Надежда Тихонова и яблочник Михаил Амосов обратились в городской суд с иском об отмене закона о приравнивании встреч с избирателями к митингам. Об этом «Фонтанке» 6 марта рассказал Амосов.

«Закон нарушает и мои права, и избирателей. Он предписывает, что встречаться можно без согласования только в специально отведенном месте (Марсовом поле). Но часто бывает, что встречу с депутатом организуют сами жители, например, у какой-нибудь канавы, которую раскопали, чтобы проложить трубу и забыли или, например, в сквере, который хотят вырубить. Они ко мне придут с этим предложением, а я им скажу, что только на Марсовом поле? А у канавы администрация встречаться не разрешит, потому что это опасно? Это все противоречит смыслу депутатской деятельности и Конституции», – сообщил «Фонтанке» депутат.

В иске, поданном депутатами, говорится, что федеральный закон «О митингах...» не регулирует проведение встреч депутатов с избирателями, а также утверждается, что правом регламентировать публичные мероприятия обладают только федеральные законодательные органы. В документе истцы также обращают внимание, что закон нарушает конституционное право депутатов на свободное распространение и получение информации.

Представлять интересы парламентариев будет вице-президент Федерального союза адвокатов Сергей Попов.

Напомним, что 22 февраля Законодательное собрание Петербурга проголосовало за поправки губернатора к закону о приравнивании встреч депутатов с избирателями. Поправки вводят разрешение депутатам встречаться с избирателями без согласования со Смольным только в том случае, если мероприятие проходит в специально отведённом месте – гайд-парке – и не превышает численностью 100 человек.

Ранее законопроект о том, чтобы приравнять встречи с избирателями к митингам и согласовывать их со Смольным, был утвержден ЗакСом 8 февраля. Авторами документа выступили депутаты из «Единой России», которые посчитали, что оппозиционные депутаты грубо нарушили закон, устроив на Марсовом поле 28 января несогласованный митинг против передачи Исаакия РПЦ. Этот документ губернатор Петербурга вернул в парламент без подписания, предложив свои поправки.