Сторонники Саркози попросят Фийона найти себе замену на выборах

Окружение бывшего президента Франции Николя Саркози намерено призвать кандидата на пост президента Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона снять свою кандидатуру с выборов, сообщает 6 марта Reuters со ссылкой на свои источники в партии.

По данным издания, «республиканцы», близкие экс-президенту Саркози, намерены попросить одного из влиятельных членов партии Кристиана Жакоба встретиться с Франсуа Фийоном, чтобы он озвучил ему эту просьбу.

Тем временем сам экс-президент Франции Николя Саркози предложил кандидату в президенты Франсуа Фийону и мэру города Бордо Алену Жюппе встретиться и обсудить возможные варианты выхода партии «Республиканцы» из партийного кризиса, вызванного скандалом вокруг предвыборной кампании Фийона. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter.

По словам Саркози, «отсутствие единства» в партийных рядах создает благоприятную почву для победы «ультраправых». «Поэтому я предлагаю Франсуа Фийону и Алену Жюппе собраться вместе для того, чтобы найти достойный и надежный выход из ситуации, которая создает проблемы для французов», — написал Саркози.

Экс-премьер министр Франции и мэр Борда Алан Жюппе, который был основным соперником Фийона во время праймериз «Республиканцев», неоднократно заявлял, что не намерен выдвигать свою кандидатуру в качестве альтернативного кандидата от партии на пост президента Франции. «Я подтверждаю, раз и навсегда, что я не буду кандидатом в президенты», — сказал Жюппе во время своего телеобращения в понедельник, 6 марта, предает Reuters.