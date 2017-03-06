Минфин предлагает избавить частные компании от дублированных отчетностей
Министерство финансов предлагает освободить компании России от сдачи финансовой отчетности в несколько органов власти. Об этом сообщает 6 марта RNS со ссылкой на материалы ведомства.
«Законодательное закрепление положений, обеспечивающих реализацию принципа «одного окна» при представлении экономическими субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственные органы», — заявили в министерстве.
Сообщается, что на данный момент частные компании обязаны сдавать отчетность в налоговую службу и обязательный экземпляр в орган государственной статистики по месту регистрации.
Ранее сообщалось, что Минфин ожидает начала выплат дивидендов от госкомпаний по МСФО.
Источник: «Газета.Ru»