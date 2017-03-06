Финалистка конкурса на разработку талисмана ЧМ-2018 придумала символ для волейбольной «Ленинградки»

Пчела стала новым талисманом волейбольного клуба «Ленинградка» сегодня, 6 марта. Кроме того, как стало известно «Фонтанке», петербургская команда приобрела официальное прозвище – «Дикие питерские пчелы».

Конкурс на разработку талисмана был объявлен в ноябре 2016 года. В финал вышли два лучших эскиза, отобранных руководством клуба. Выбор победителя определялся участниками неофициальной группы «Ленинградки» «ВКонтакте». По итогам голосования первое место занял рисунок Валерии Табуренко, ставшей в прошлом году финалистом другого конкурса — на разработку талисмана для чемпионата мира по футболу – 2018. Она нарисовала пчелу.

«Теперь волейболистки с берегов Невы будут называться «Дикие питерские пчелы». Это соответствует и традиционным цветам команды, и ее боевому настрою», – прокомментировал Александр Кашин, главный тренер «Ленинградки», на одной из встреч с поклонниками команды в октябре.

Напомним, волейбольный клуб «Ленинградка» последние два года выступает в сильнейшем дивизионе российского женского волейбола — Суперлиге.