Воспитательница Чудновец потребует компенсацию за содержание под стражей

Воспитательница Евгения Чудновец, ранее осужденная за репост в соцсетях, потребует компенсацию за незаконное содержание под стражей после того, как выйдет на свободу. Об этом 6 марта «РИА Новости» сообщил ее адвокат Алексей Бушмаков.

Чудновец содержалась под стражей с 8 ноября, уточнила второй адвокат воспитательницы Мария Кириллова.

Евгению Чудновец осудили в ноябре прошлого года по ст. 242.1 УК РФ («Распространение материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») из-за того, что она сделала репост в социальной сети «ВКонтакте» видео с издевательствами над ребенком в лагере. Воспитательница пояснила, что репостнула ролик для того, чтобы привлечь внимание к этому инциденту. Суд назначил Чудновец наказание в виде лишения свободы на полгода в колонии общего режима. Позднее ей снизили срок на месяц.

В феврале 2017 года Генпрокуратура попросила Верховный суд отменить приговор Чудновец и прекратить дело за отсутствием состава преступления. Позже, 6 марта, Курганский областной суд отменил приговор воспитательнице. Она сможет покинуть колонию после того, как туда поступит оригинал судебного решения.

Председатель комиссии Общественной палаты по безопасности Антон Цветков обратился в Генпрокуратуру, Высшую квалификационную коллегию судей и Следственный комитет с просьбой проверить действия следователей и судьи, которые вели дело воспитательницы. «Сегодняшнее решение (...) — наша общая победа. Но кто ответит за то, что пришлось пережить за эти месяцы Чудновец, ее семье?» — сказал он.