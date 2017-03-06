На Васильевском молодому петербуржцу помогли выпасть в окно

Юный петербуржец, выпавший с пятого этажа дома на Васильевском острове 4 марта, умер в больнице. Судя по всему, покинуть квартиру через окно ему помог его знакомый.

Как сообщает 6 марта пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, жильцы дома 41 по 6-й линии В.О., услышав стоны и крики о помощи около двух часов ночи, вызвали скорую и полицию. В больницу в тяжелом состоянии увезли парня, который сказал, что ему 18 лет, и назвался Юрием. Спасти его не удалось, от полученных травм он скончался.

Прибывшая на место группа задержания по разбитым стеклам и покореженной раме вычислила квартиру, из которой выпал юноша. Там сотрудники обнаружили 20-летнего нетрезвого молодого человека, которого доставили для дальнейших разбирательств в 30-й отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.