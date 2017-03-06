По предложению петербургского ЗакСа Госдума утвердит правила обращения с домашними животными

Государственная дума продлила подачу поправок к законопроекту «Об ответственном обращении с животными» до 24 марта 2017 года. Об этом «Фонтанке» 6 марта сообщил депутат, глава комитета по законодательству Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок.

Напомним, городской парламент в конце января 2017 года обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ускорить принятие инициативы, которая находится на рассмотрении с 2010 года. Документ был принят в первом чтении парламентом прошлого созыва в 2011 году, после чего отложен. Инициативой предлагается установить обязательную регистрацию собак потенциально опасных пород, определить основные правила содержания, перевозки и выгула собак (например, запрет на выгул их на детских площадках и объектах культуры и спорта), также в законопроекте прописаны функции и обязанности приютов.

«Обращение Законодательного собрания сыграло значительную роль в вопросе движения этого законопроекта. Федеральные законодатели спустя шесть лет обратили свое внимание на то, как важно обеспечить правильное содержание и выгул домашних животных. К тому же Госдума продлила срок поправок, что дает нам время подготовить свой пакет предложений. Мы планируем, что наша поправка будет сформирована до 22 марта и в срок поступит в Государственную думу», – сообщил Денис Четырбок.