КНДР объявила малазийского посла персоной нон грата

Власти Северной Кореи в ответ на аналогичные действия Малайзии объявили малазийского посла персоной нон грата, сообщает северокорейское агентство KCNA (ЦТАК).

МИД КНДР потребовал, чтобы иностранный дипломат в течение 48 часов покинул страну. Заявление было сделано в воскресенье, в 10:00 (04:30 мск).

В субботу власти Малайзии объявили персоной нон грата посла КНДР Кан Чхоля. Отмечалось, что решение связано с убийством Ким Чен Нама, единокровного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, в аэропорту Куала-Лумпура.

Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля. По данным следствия, на лицо мужчины неизвестная женщина накинула пропитанный отравляющим веществом платок. Спустя некоторое время пострадавший скончался.

Посол КНДР в феврале обвинил Куала-Лумпур в «сговоре с внешними силами» и заявил, что Пхеньян не доверяет результатам проводимого властями Малайзии расследования убийства. МИД Малайзии потребовал официальных извинений, но северокорейские власти проигнорировали это заявление.