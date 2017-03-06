Развратителя петербургской школьницы нашли в Сибири

Полицейские, разыскивавшие подозреваемого в совращении петербургской школьницы через соцсеть, обнаружили его в Сибири. Чтобы предъявить молодому человеку обвинение, следователи поехали к нему за 3,5 тысячи километров.

Как сообщили 6 марта в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу, сомнительную переписку с незнакомцем через «ВКонтакте» 15-летняя вела в начале ноября 2016 года. Найти неизвестного развратника попросила мать подростка. Было возбуждено уголовное дело, в процессе расследования которого выяснилось, что подозреваемый — 22-летний житель Красноярска. Петербургские следователи во время командировки предъявили ему обвинение в развратных действиях. Дело передадут коллегам из Красноярска.