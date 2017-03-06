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06.03.2017 15:14

Bloomberg: Русские хакеры требовали денег у критиков Трампа

Российские хакеры организовали серию атак на американские организации либерального толка, требуя выкуп за неразглашение оказавшейся у них в результате взлома конфиденциальной информации, сообщает 6 марта Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с данными ФБР и частных охранных компаний.

По данным агентства, среди жертв вымогателей оказался, в частности, вашингтонский аналитический центр Center for American Progress, представители которого жестко критикуют администрацию президента США Дональда Трампа и выступают за тщательное расследование связей его ближнего окружения с российскими чиновниками.

Bloomberg также приводит пример, когда хакеры требовали уплаты выкупа от одной из некоммерческих организаций, обнаружив в ее данных сведения об обсуждении со спонсором возможностей использования средств гранта для покрытия некоторых расходов участников акций протеста против политики Трампа.

По данным агентства, в нескольких случаях хакерам удалось добиться выплаты им выкупа, размер которого составил от $30 тыс. до $150 тыс. По данным источника Bloomberg, знакомого с ходом расследования, средства были выплачены в биткоинах.

ФБР отказалось прокомментировать Bloomberg новые кибератаки. Однако эксперты агентства отмечают, что методы работы неизвестных хакеров напоминают действия членов группы Cozy Bear, взломавшей компьютерные сети Демократической партии накануне выборов президента США 2016 года и подозреваемой в связях с российскими спецслужбами.

Источник: РБК


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Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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