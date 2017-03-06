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06.03.2017 15:04
4 Комментариев

Смольный объявил конкурс на проектирование участков «Восточного скоростного диаметра»

Смольный объявил два конкурса на разработку проекта участков «Восточного скоростного диаметра». Соответствующие объявления на площадке zakupki.gov 6 марта разместил комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ). Подготовка проекта двух участков оценивается в 38,4 млн рублей и 38,086 млн рублей.

Дословно задание по первому конкурсу звучит так: «Выполнение работ по разработке проекта планировки территории для размещения линейного объекта «Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Неву в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная». Этап 2. Участок от транспортного узла на пересечении с Витебским пр. до пересечения с Союзным пр.».

Второй конкурс — на участок ВСД от примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом, включая транспортный узел на Витебском.

Заявки от участников начнут приниматься с 7 марта, уже 31 марта будут подведены итоги конкурса.

Как сообщала «Фонтанка», КРТИ планировал объявить конкурс еще в феврале. «Этапность строительства будет определена на основе проектной документации», – объясняли месяц назад в ведомстве. Ранее строительство магистрали планировали разбить на три очереди. Первая со строительством моста через Неву – отрезок от Глухоозерского шоссе до Ладожского вокзала. Вторая – от Ладожского вокзала до КАД. Третья – от ЗСД до Глухоозерского шоссе. Возможную трассировку Восточного скоростного диаметра Смольный показал еще в 2016 году.

С 27 февраля по 2 марта во всех 18 районах Петербурга прошли публичные слушания, посвященные корректировке Генплана города. Официально корректировку документа в Смольном объясняют «необходимостью изменения части, касающейся обеспечения пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Витебский вокзал – аэропорт Пулково и отображения иных объектов транспортной инфраструктуры». К этим иным объектам относится и ВСД. Трассировка скоростной магистрали вызвала массу споров у жителей Невского района, которые утверждают, что скоростная магистраль будет проходить прямо под их окнами.


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комментарии пользователей (4)
astors
6 марта 2017 г. 16:25
Во летят впереди паровоза бабло попилить. Вообще все приличия потеряли
pavas
6 марта 2017 г. 16:20
Это как это? А если изменения в Генплан не примут — кто отвечать будет?
Acura
6 марта 2017 г. 15:40
А почему за счёт бюджета города??? Эту дорогу тоже вроде как в очередной оффшор передавать собирались. Так пусть кипрские ребята за свой счёт и проектируют.
Udel
6 марта 2017 г. 15:07
Так быстро? Видимо денег не хватает сильно...
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