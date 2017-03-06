Премьер поручил министерствам рассмотреть вопрос применения в России технологии блокчейн

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсвязи и Минэкономразвития рассмотреть вопрос применения технологии блокчейн в условиях российской экономики, передает корреспондент РБК.

«Поручение, которое я подписал, касается развития умной экономики. Этой задаче посвящен отдельный раздел комплексного плана действий правительства. Речь идет о том, чтобы максимально оперативно создавать условия для внедрения различных цифровых технологий, и одной из таких прорывных технологий является технология блокчейн», — заявил премьер 6 марта на совещании с вице-премьерами.

Медведев отметил, что этим инструментом уже пользуются крупные банки, корпорации и некоторые государства. «Технология особая, напомню, она исключает наличие посредников. Подлинность операций подтверждается самими участниками сети, поскольку нет единого хранилища информации, она вся разбита на блоки, то переписать эту информацию без ведома других лиц или каким-то образом внедриться туда невозможно», — сказал глава кабмина. Он также добавил, что блокчейн может способствовать «избавлению делового оборота от излишней бюрократизации».

Минсвязи и Минэкономразвития должны будут рассмотреть возможность применения технологии блокчейн при подготовке программы «Цифровая экономика», которая войдет в комплексный план действий правительства в 2017–2025 годах. «Нужно проанализировать, насколько это применимо в нашей системе государственного управления, экономике. В любом случае тема эта новая и популярная», — сказал Медведев. Он также добавил, что для работы над планом нужно привлечь Экспертный совет при правительстве, различные научные и общественные организации, бизнес-сообщество.

Основные меры, которые войдут в комплексный план, Медведев представил 27 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Помимо создания инфраструктуры для внедрения цифровой экономики речь идет о создании устойчивой среды и повышении эффективности труда. Под устойчивой средой, объяснял премьер, понимается обеспечение стабильности макроэкономической динамики и стабильности ведения бизнеса (устойчивые системы налоговых и неналоговых платежей, тарифов естественных монополий, принципов контрольно-надзорной деятельности, мер госрегулирования).

Что касается производительности труда, в России наблюдается дефицит квалифицированных кадров, говорил Медведев. Власти будут помогать гражданам самореализовываться, а также займутся привлечением специалистов из других стран, отметил он. В свою очередь «Умная экономика» предполагает внедрение электронных технологий во всех сферах экономики.