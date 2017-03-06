"Пиратов" со "станции" выносила скорая

Три человека стали фигурантами уголовных дел, еще трое попали в больницу с отравлением наркотиками — таковы итоги фестиваля электронной музыки «Пиратская станция», который прошел в Петербурге 4 марта.

Как сообщает 6 марта ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейские подготовились к музыкальному фестивалю — для медицинского освидетельствования к спорткомплексу «Юбилейный» на время концерта подогнали передвижной медпункт. Им пришлось воспользоваться 27 посетителям концерта, в отношении шести из которых в результате возбуждено административное расследование за употребление наркотиков. Еще троих увезли в больницу с передозировкой.

Кроме того, 45 дежуривших на фестивале полицейских задержали шестерых петербуржцев, в карманах у которых нашли подозрительные вещества. По итогам экспертизы в отношении троих были возбуждены уголовные дела о незаконном хранении наркотиков, в отношении остальных проводится административное расследование за незаконный оборот.



На концерт пришли примерно 8 тысяч человек.

«Пиратская станция» проводится в Петербурге и других российских городах ежегодно с 2003 года. В последний раз, когда он проходил в Северной столице (в 2015 году), с передозировкой в больницы попали двое любителей электронной музыки. В этом году фестиваль проводился в 15-й раз, и, как пишут организаторы, возможно, в последний.