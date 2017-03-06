В Петербурге четырех наркополицейских будут судить за наркотики и взятку

Следственный комитет по Петербургу почти год расследовал уголовное дело в отношении бывших сотрудников Госнаркоконтроля и одного безработного местного жителя. Их обвиняют в незаконном обороте наркотиков, получении взятки и превышении должностных полномочий. На днях материалы передали в суд.

Как сообщили 6 марта в пресс-службе ГСУ СКР по городу, перед судом предстанут трое бывших оперуполномоченных 4-го отдела 4-й оперативной службы УФСКН по Петербургу и области Василий Беликов, Евгений Гаголкин и Алексей Амиров во главе с их уже бывшим начальником Евгением Жилейкиным. Еще один фигурант дела — безработный Кирилл Калинин. Всех задержали еще 28 марта 2016 года. Тогда, по версии следствия, сотрудники Госнаркоконтроля очень своеобразно проконтролировали распространение наркотиков: вместе с безработным Калининым они «поймали» у заранее организованной «закладки» покупателя и вместо заранее оговоренных 350 тысяч за 100 граммов потребовали два миллиона за молчание.

Покупатель, как оказалось, замалчивать ничего не собирался и в рамках оперативно-разыскных мероприятий рассказал все более честным коллегам наркополицейских. Вместо миллионов пятерка получила муляж и была задержана службой безопасности ведомства.

Следственный комитет собрал достаточно доказательств, в частности обнаружил наркотики в служебном автомобиле одного из бывших оперуполномоченных, и направил уголовное дело в суд.