В Госдуме не поддержали законопроект о проведении налоговиками контрольных закупок

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 6 марта рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о наделении налоговых органов правом осуществлять так называемые «контрольные закупки», говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторами документа выступают депутат от партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов и депутат Госдумы VI созыва Дмитрий Ушаков.

Как отмечается в пояснительной записке, внести изменения предлагается в закон «О налоговых органах РФ» в целях противодействия незаконному предпринимательству и недобросовестной конкуренции. Также авторы документа предлагают наделить налоговые органы правом проводить опросы свидетелей и осмотры территорий, помещений, предметов в целях выявления и документирования фактов осуществления незаконной предпринимательской деятельности.

В настоящее время выявление незаконной предпринимательской деятельности возложено на правоохранительные органы, которым предоставлен определенный процессуально-правовой инструментарий. Однако, как считают авторы законопроекта, существуют объективные трудности эффективной работы соответствующих законодательных норм. Системное проведение правоохранительными органами работы по выявлению незаконного предпринимательства не рассматривается как важное. В то же время иные контролирующие органы ограничены в возможностях и инструментах контроля в отношении нелегального бизнеса.