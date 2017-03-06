ФСБ по Петербургу заказала медали с Дзержинским и отсылкой к истории НКВД и КГБ

Региональное Управление федеральной службы безопасности заказало партию медалей «Почетному участнику специальных программ» с Феликсом Дзержинским на аверсе. Судя по надписям, выпуск приурочен к 100-летию ВЧК.

Заказ на чеканку выполнило ООО «Госзнак России» (не путать с «Гознаком»). Информация о появлении медалей стала быстро распространяться в соцсетях. На лицевой стороне видны изображение основателя ВЧК Феликса Дзержинского и надписи: «Почетный участок специальных программ» и «20 лет». На реверсе значится: «100 лет», надписи «ВЧК – НКВД – КГБ – ФСБ», «1917 – 2017» и герб УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Факт того, что именно управление выступило заказчиком, «Фонтанке» подтвердили в руководстве Госзнака, отказавшись уточнить стоимость работ и количество медалей.

По данным ФНС, компания с 20 февраля прекратила деятельность. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, причиной стало решение учредителей о ликвидации. Среди другой продукции этой компании – медаль "Чемпион выставки охотничьих собак Росохотрыболовсоюза", медаль «За вклад в строительство олимпийских объектов» государственной корпорации «Олимпстрой» и медаль участнику выставки "DrinkExpo" в Ленэкспо.

В Управлении ФСБ по Петербургу и области отказались комментировать эту информацию.

Отметим, что на момент публикации новости ООО «Госзнак России» уже удалило со своего сайта это фото.