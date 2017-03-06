Дочь Пескова рассказала, как ее отец "бомбил" по ночам

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова в интервью «Газете.ру» рассказала, что раньше ее отец — Дмитрий Песков — «бомбил» по ночам, чтобы заработать деньги.

«Я очень хорошо помню времена, когда в нашей семье совсем не было денег, и мама с папой, уложив меня спать, после работы и учебы уезжали «бомбить» по ночам. Никогда в жизни мы не испытывали зависти и злости к более успешным или богатым, чем мы», — заявила Пескова.

Девушка уже несколько лет живет в Париже. Она учится в бизнес-школе и изучает несколько языков. Пескова рассказала, что единственной проблемой при переезде стал языковой барьер, однако сейчас она уже адаптировалась. ​​

Девушка также заявила, что ей «смешны вечные обвинения, звучащие в [ее] адрес, когда говорят, что [она] должна жить в России», поскольку она сама себя считает человеком мира. Отвечая на вопрос о русофобии во Франции, Пескова заявила, что «французы обожают Россию и все, что с ней связано». На вопрос о том, какой город она считает родным, девушка затруднилась ответить, поскольку она родилась в Анкаре, жила в Москве, а сейчас учится в Париже.

Елизавета родилась в 1998 году. Дмитрий Песков во времена ее детства (1996 – 2000) был вторым, а затем первым секретарем посольства России в Турции. ​После избрания Владимира Путина президентом страны в 2000 году Песков стал начальником отдела по связям со СМИ управления пресс-службы администрации главы государства. Позже он был назначен заместителем пресс-секретаря президента. ​