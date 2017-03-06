Житель Московского района «выселял соседей» боевой гранатой

Полиция задержала жителя Петербурга, угрожавшего соседям боевой гранатой.

Как стало известно «Фонтанке», житель дома 12, корпус 1, по 5-му Предпортовому проезду начал ломиться в двери соседней квартиры около полудня 6 марта. Дебошир демонстрировал гранату, обещал устроить взрыв и требовал, чтобы жильцы вышли на улицу. Граждане вышли, вызвав полицию. На место кроме наряда задержания прибыли взрывотехники ОМОНа ГУ Росгвардии по Петербургу и области. К их приезду мужчину уже скрутили, а гранату отобрали.

Как выяснили специалисты, боеприпас оказался боевой гранатой РГД-5 со взрывчатым веществом, эквивалентным 110 граммам тротила. Однако у него был разукомплектован запал, поэтому взорваться он не мог.

В Росгвардии «Фонтанке» подтвердили факт выезда и то, что граната была боевой.

Мужчина доставлен в отдел полиции. Проводится проверка.