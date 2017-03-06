Китай занял первое место в мире по размеру банковской системы

Китай обошел еврозону и занял первое место в мире по размеру банковской системы в 2016 году. Объем принадлежащих ей активов достиг $ 33 трлн против $ 31 трлн у валютного блока, $ 16 трлн у США и $ 7 трлн у Японии. Таким образом, показатель в 3,1 раза превысил китайский ВВП против 2,8 раза у еврозоны.

Это свидетельствует о растущей роли страны в международном финансовом секторе и зависимости властей от заимствований для преодоления последствий глобального кризиса и стимулирования роста национальной экономики, пишет 6 марта Financial Times. «Огромный размер банковской системы Китая не столько повод для радости, сколько признак чрезмерной зависимости экономики от банковских финансов, усугубляемой неэффективным распределением ресурсов и высокими кредитными рисками», — приводит издание мнение профессора Корнеллского университета Эсвара Прасада, ранее курировавшего китайское направление в МВФ.