На аренду автомобилей Русским музеем пожаловались в УФАС

Закупка транспортных услуг для Русского музея на 14 миллионов рублей приостановлена антимонопольной службой. В петербургском музее 6 марта уже определили победителя, но контракт заключить еще не успели.

С закупкой музея УФАС будет разбираться из-за жалобы ООО «Луч» на содержание документации, а именно – технической характеристики необходимых музею автомобилей. Из текста жалобы, которая размещена на сайте госзакупок 3 марта, следует, что к указанным требованиям подходит только один автомобиль марки BMW, что противоречит закону о закупках. Компания провела анализ рынка автомобилей и приложила результаты к жалобе.

Согласно техническому заданию, музей готов арендовать 5 легковых автомобилей с водителем на год за 8,7 миллиона рублей. Остальная часть 14-миллионного контракта — услуги по управлению автомобилями, принадлежащими музею. Аукцион выиграла компания «Алексгрупп», которая уже выигрывала тендеры Русского музея и президентской библиотеки им. Ельцина.

Жалоба будет рассмотрена 9 марта.