Еще
16:38 06.03.2017
Пришлите свою новость!
16:37
Петербурженка по публикации в СМИ выявила серийных угонщиков
16:30
Депутаты Тихонова и Амосов оспорили закон о приравнивании встреч избирателей к митингам
16:20
Сторонники Саркози попросят Фийона найти себе замену на выборах
16:13
Минфин предлагает избавить частные компании от дублированных отчетностей
16:05
Воспитательница Чудновец потребует компенсацию за содержание под стражей
15:59
На Парашютной разбился семилетний
15:55
Компания Л-1 дважды не добилась соответствия требованиям нового ФЗ-214
15:51
На Васильевском молодому петербуржцу помогли выпасть в окно
15:50
Прокурор Ленобласти Марков обсудил аварийное жилье в часах за миллион
15:50
Прокуроры не смогли попасть к врачам детских поликлиник Красносельского района
15:46
На «Парнасе» с 20-го этажа упал мужчина
15:44
По предложению петербургского ЗакСа Госдума утвердит правила обращения с домашними животными
15:42
Два югославских генерала сидят в финских тюрьмах за военные преступления
15:36
КНДР объявила малазийского посла персоной нон грата
15:35
"Пиратов" со "станции" выносила скорая
15:25
ФСБ по Петербургу заказала медали с Дзержинским и отсылкой к истории НКВД и КГБ
15:20
Развратителя петербургской школьницы нашли в Сибири
15:14
Bloomberg: Русские хакеры требовали денег у критиков Трампа
15:04
Смольный объявил конкурс на проектирование участков «Восточного скоростного диаметра»
15:01
Премьер поручил министерствам рассмотреть вопрос применения в России технологии блокчейн
14:47
Светогорск за два часа справился с гей-туризмом
14:40
В Петербурге четырех наркополицейских будут судить за наркотики и взятку
14:34
В Госдуме не поддержали законопроект о проведении налоговиками контрольных закупок
14:30
Житель Московского района «выселял соседей» боевой гранатой
14:29
Дочь Пескова рассказала, как ее отец "бомбил" по ночам
14:26
Китай занял первое место в мире по размеру банковской системы
14:24
На аренду автомобилей Русским музеем пожаловались в УФАС
14:18
Акунин выпустил книгу о счастье России в 1937 году
14:08
Двух ЛГБТ-активистов высадили из маршрутки на въезде в Светогорск
14:04
Группа HIM завершает карьеру и прощается с Петербургом
13:59
Тренер СКА: Коскинен продолжит защищать ворота СКА в плей-офф, потому что он более опытный
13:56
Песков намекнул на участие Путина в освобождении Чудновец
13:56
За ремонт кафе «Родос» на Кронверкской его владелец заплатил уголовным делом
13:49
Ведущий защитник СКА Вячеслав Войнов получил травму
13:45
Капитан СКА Дацюк: «Динамо» будет играть против СКА от обороны
13:40
«Гриппозные» разбойники вынесли из салона сотовой связи в Петербурге мобильники
13:36
Правительство Ленобласти покупает базовый Ford по премиум цене
13:32
Арестованную за кормление рыб в Таиланде россиянку оштрафовали на $ 28
13:20
Новые выделенные полосы для трамваев в Петербурге введут к концу августа
13:14
Горсуд оставил в силе решение Василеостровского суда по Исаакию
13:00
Штаб Навального в Нижнем Новгороде замуровали монтажной пеной
12:59
В Петербурге пройдет первая выставка кошачьих портретов
12:56
Ангар в Приморском районе горел шесть часов
12:54
Следствие Центрального района пришло в Невский банк за миллионными гонорарами
12:52
Троих из девяти задержанных на Шри-Ланке россиян освободили
12:46
Февральская рождаемость в Петербурге стала минимальной за последние 5 лет
12:39
На Авиаконструкторов наехали на работника мусоровоза
12:37
В Гааге началось рассмотрение иска Украины против России
12:35
В Канаде из продажи изъяли партию водки крепостью 81%
12:28
В Финляндии подорожали частные дома и земельные участки
12:24
Летевший из Петербурга в Сочи самолет экстренно приземлился во Внуково
12:24
СМИ: Туска переизберут на пост главы Евросовета на саммите ЕС
12:18
"Черные копатели" в Жельцах швырялись в полицейских оружием
12:10
«Добрый Рок» отметит свое трёхлетие благотворительным концертом
12:00
СМИ узнали о гибели еще одного российского военного в Сирии
11:55
Москва поможет КРТИ получить доступ к базе МВД, чтобы штрафовать за неоплаченную парковку
11:51
В Татарстане поезд насмерть сбил трех человек
11:48
Вице-губернатор Бондаренко и Жилищный комитет получили антимонопольное дело
11:45
В Пулково проверяют пассажира, заявившего о СВУ в багаже
11:41
Минпромторг расширил перечень облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей
11:33
Петербуржцы стали реже получать травмы на скользких улицах
11:30
ЦБ продолжит «чистку» банков еще два года
11:26
PSA Peugeot-Citroen купил у американцев Opel
11:18
Премьер Израиля прилетит в РФ обсудить с Путиным ситуацию на Ближнем Востоке
11:06
Петербургского призывника заставили заплатить сто тысяч за кражу водки и печенья
11:02
На ЗСД сгорел автомобиль
10:58
Российские врачи спасли пациентку с редким осложнением беременности
10:52
«ПитерЭнергоМаш» заставили вернуть почти два миллиона в Нижний Новгород
10:46
В ДНР заявили об атаке украинскими катерами сил ополченцев на побережье Азовского моря
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
06.03.2017 14:24

На аренду автомобилей Русским музеем пожаловались в УФАС

Закупка транспортных услуг для Русского музея на 14 миллионов рублей приостановлена антимонопольной службой. В петербургском музее 6 марта уже определили победителя, но контракт заключить еще не успели.

С закупкой музея УФАС будет разбираться из-за жалобы ООО «Луч» на содержание документации, а именно – технической характеристики необходимых музею автомобилей. Из текста жалобы, которая размещена на сайте госзакупок 3 марта, следует, что к указанным требованиям подходит только один автомобиль марки BMW, что противоречит закону о закупках. Компания провела анализ рынка автомобилей и приложила результаты к жалобе.

Согласно техническому заданию, музей готов арендовать 5 легковых автомобилей с водителем на год за 8,7 миллиона рублей. Остальная часть 14-миллионного контракта — услуги по управлению автомобилями, принадлежащими музею. Аукцион выиграла компания «Алексгрупп», которая уже выигрывала тендеры Русского музея и президентской библиотеки им. Ельцина.

Жалоба будет рассмотрена 9 марта.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35

МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
03.03.2017 10:30

МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей

В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39

Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»

Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Минфин предлагает избавить частные компании от дублированных отчетностей
Компания Л-1 дважды не добилась соответствия требованиям нового ФЗ-214
На аренду автомобилей Русским музеем пожаловались в УФАС
В Канаде из продажи изъяли партию водки крепостью 81%
Вице-губернатор Бондаренко и Жилищный комитет получили антимонопольное дело
«ПитерЭнергоМаш» заставили вернуть почти два миллиона в Нижний Новгород
СМИ: Малоизвестная компания получила лицензию на освоение шельфа Крыма
Премьер Украины подсчитал убытки от блокады железной дороги в Донбассе
Осеевский возглавил "Ростелеком"
ФАС выявила нарушение в конкурсе на строительство депо «Южное»
Окно для экспорта ищут в Петербурге
Замороженная битва за тепло на Петровском
Статистический маневр затормозил конвейер
Как Смольный оставил Петербург без красивых ярмарок
Век Петербургу «Агрополиса» не видать
Не в Милан, так на Урал
За изобретение - "пять", а по бизнесу - "неуд"
Как житель Таганрога решил Смольный перевоспитать
«Есть опасение, что нас кинули»
Бесконечные дороги госзаказа
Говорим и показываем
Главное
Последнее

"Пиратов" со "станции" выносила скорая

Иллюстрация из журнала "Крокодил", 70-е

Мироточение как мем

Эксперты: Командующего группировкой в Сирии одели в бронекамуфляж

Как звучит игил

Фанаты «Зенита» и ЦСКА подрались во время игры

На дорожках Ботанического сада расцвели подснежники

Новости компаний
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
03.03.2017 10:30
МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей
В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
riarating.ru
01.03.2017 09:30
УБРиР в списке 50 крупнейших банков по объему и достаточности капитала
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело аналитическое исследование и назвало крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 года
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
Уральский банк реконструкции и развития
22.02.2017 09:00
HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
«Центр Развития»
17.02.2017 16:09
18-19 февраля 2017 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» представит свои ЖК на выставке недвижимости «Жилищный проект»
Выставка недвижимости для населения «Жилищный проект» пройдёт в СКК Петербургский, расположенном по адресу пр. Гагарина, 8.
Depositphotos
15.02.2017 12:57
Что предлагает банк изображений Depositphotos
Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.