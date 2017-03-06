Объявлен старт продаж в новом объекте в Приморском районе - ЖК «МореОкеан»

Объявлено начало продаж квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса от Setl City под названием «МореОкеан».

Проект реализуется на пересечении улиц Яхтенной и Оптиков. Эксклюзивным брокером выступает «Петербургская Недвижимость».

Девелопер проекта – компания Setl City – приступила к строительству в январе 2017 года. Здесь появятся 2 жилых дома на 53,5 тыс. кв. м квартир и 2 детских сада на 60 мест каждый. Также запланировано строительство двух подземных паркингов на 342 машиноместа и коммерческих помещений на первых этажах.

В жилом комплексе представлены квартиры разной площади – от «студий» дочетырехкомнатных. Все они будут передаваться дольщикам с полной чистовой отделкой по стандартам Setl City – «Ваниль» cотделкой в светлых тонах и «Шоколад»в тёмных тонах.

ЖК «МореОкеан» отличает выгодное месторасположение: гипермаркеты «О’кей» и «Лента» в пешей доступности, 1 км до развязки с ЗСД, 10 минут езды до станции метро «Старая деревня», близость к Юнтоловскому лесопарку.На старте продаж стоимость квартир будет начинаться 2,4 млн. руб.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Справка о компании Setl City