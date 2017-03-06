Крест и «церковный спецназ» как спасение от застройщика

Жители Ириновского проспекта заявили об оскорблении чувств верующих. Поклонный крест, установленный на отданном под застройку участке, снесли неизвестные. И почему это РПЦ не помогает? - вопрошают неудавшиеся активисты протестного движения.

Обида на Русскую православную церковь закралась в души нестойких обитателей Ржевки. Четыре года назад они установили поклонный крест на месте сгоревшей в войну церкви у пересечения Ириновского проспекта с улицей Коммуны. Он должен был защитить их от уплотнительной застройки и убедить город заменить запланированную многоэтажку на скромную часовню. Но крест не помог. В конце февраля его просто снесли. И от веры не много осталось.

Судьба небольшого кусочка земли на краю города, участка в 0,2 га на углу Ириновского проспекта и Коммуны, определилась в 2009-м. Город решил застроить его жильем, провел публичные слушания и через 2 года выставил землю на торги. Победителем вышла «Холдинговая строительная компания – 2» (ХоСК-2). Она предложила возвести в окружении 3-4-этажных сталинок 21-этажный корпус, рассчитанный на 114 квартир. Местные жители слушания не заметили и узнали о новых соседях в 2012-м. Тогда ХоСК-2 снесла на участке торговые павильоны.

Фото: предоставлено Игорем Кирилловым

Фото: проект застройки

Фото: Архив/предоставлено Игорем Кирилловым

По совпадению, под застройку отдали самое символичное место в квартале. В конце XIX века на Ириновском проспекте находилось подворье монастыря с деревянной церковью святого Моисея Новгородского. Она сгорела в 1942-м, во время бомбардировки. А в 1985-м на углу квартала школьники высадили аллею Славы. Раньше на ней торжественно повязывали пионерские галстуки. Теперь – вспоминают победу в Великой Отечественной войне и снятие блокады Ленинграда. Высадку аллеи инициировал нынешний глава МО «Ржевка» Вячеслав Черевко.

Узнав о застройке, муниципалы выступили за сохранение аллеи. А жители — за возведение памятной часовни. По их просьбе в 2012-м с предложением передать участок под храм к губернатору обратился митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. А в 2013-м – Законодательное собрание. Утверждая запрос, депутаты Виталий Милонов и Алексей Тимофеев едва не подрались с коллегами-коммунистами. После голосования последние заявили, что отдали свои голоса «по ошибке».

На обращения губернатор ответил, что закон не позволяет расторгнуть договор с инвестором. Но поначалу местные жители были настроены решительно. По согласованию с епархией рядом с аллеей установили поклонный крест. У него прошло несколько молебнов и митингов. Горожане даже планировали попросить денег на часовню в генконсульстве Германии. Правда, скоро активность сошла на нет. Смольный все же подал иск о расторжении договора – ХоСК-2 задерживала арендную плату.

Затишье оказалось временным. Под новый 2017-й год ХоСК-2 все же получила разрешение на строительство, выиграв суды у чиновников. А в конце февраля на Ириновский приехали рабочие, выкорчевали поклонный крест, положили в «Газель» и увезли в неизвестном направлении.

Расстроенные горожане вспомнили про РПЦ и сели писать патриарху. «Крест был снесен подло, ранним утром, когда все спали и некому было остановить беззаконие. Это гнусное деяние напоминает о временах богоборчества, когда вера была под запретом, когда закрывали и разрушали храмы, возводя на их месте светские учреждения и жилые дома», – говорится в письме.

На отсылки к советскому времени в церкви отреагировали холодно и попросили доказать свою веру. «Если православным жителям нужен храм, а не одному заявителю, пусть выходят на место поклонного креста и проводят там демонстрации с плакатами и транспарантами. В таком случае епархия окажет поддержку и осветит ситуацию в своих СМИ», – ответил диакон Павел Ермошкин, референт митрополита Варсонофия.

За такую реакцию жители на церковь обиделись. «Я не понимаю, почему арестовали парня, который ловил покемонов, посадили активисток Pussy Riot, а когда выкидывают на помойку крест, это никого не оскорбляет, – возмущается один из инициаторов восстановления храма (просивший имени его не называть – мало ли как дело повернется). – Патриарх с митрополитом не прислали к нам церковный спецназ, который покарает грешников. А где хоругвеносцы? Я человек верующий, но теперь у меня происходит переоценка ценностей».

«Демонтаж креста – это оскорбление верующих, а церковь не реагирует», – соглашается еще один местный житель Игорь Кириллов.

Самовольно сносить крест — неправильно, пояснили «Фонтанке» в Красногвардейском округе епархии. Согласно церковным обрядам, сначала у креста должны отслужить молебен, а затем — с благословения перенести его на участок поблизости или демонтировать на время с условием повторной установки. Но в то же время бороться против застройки в церкви не готовы, и действовать против закона и решения суда нельзя, говорят в епархии.

В церкви отвечают симметричным упреком. «Когда-то у жителей была инициатива, они загорелись идеей возвести часовню. Но спонсоров не нашлось, община не сформировалась. А потом затянулось строительство жилого дома, и они успокоились, – говорит отец Константин Морозов, служивший молебны у поклонного креста. – Только после того, как компания выиграла суд, жители снова вспомнили про православие. Возникает ощущение, что возведение часовни им нужно только тогда, когда возникает угроза застройки».

Впрочем, пока жители не оставляют православные методы борьбы. В субботу, 4 марта, на Ириновском установили новый крест. На этот раз — железный.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»