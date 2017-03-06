В убийстве турецкого посла нарисовали русский след

06.03.2017 14:10

В Анкаре арестована россиянка, якобы связанная с убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова. В эфире [Фонтанка.Офис] турецкие политологи, журналисты и эксперты объяснили, что в этой новости, которую передают только провластные местные СМИ, правда, и на кого она рассчитана.

Плохая история

Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, тут же ликвидированный местными силами безопасности.

«Турецкие власти после убийства посла пошли на то, чтобы российские следователи могли приехать в Анкару и заниматься этим напрямую. Это случилось очень быстро», – рассказал Фонтанке главный редактор «МК Турция» Яшар Ниязбаев. Сегодня турецкие СМИ сообщили об аресте россиянки, якобы связанной с убийцей посла Андрея Карлова. Эту информацию оперативно прокомментировали в российской дипмиссии в Турции. В частности, пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова отметила, что уже направлен официальный запрос турецкой стороне и рассказала, что ранее в ходе разбирательства граждане России и Турции уже опрашивались и задерживались. Арестованную россиянку, как пишут турецкие СМИ, зовут «Екатерина Б.», ей 33 года. Следствие подозревает, что она поддерживала телефонные контакты с Алтынташем до конца ноября, а также общалась с ним через WhatsApp.

Кто рассказывает

Как уточнили опрошенные [Фонтанка.Офис] эксперты, первоисточниками этой новости стали основные проправительственные турецкие СМИ, коих в стране около 95% от существующих. По словам политолога, специалиста по России и российско-турецким отношениям Хасана Аксая, независимых СМИ в Турции осталось мало: «В основном они в интернете, может, еще 2-3 телеканала и 2-3 относительно маленькие газеты, – перечислил он. – И независимых расследований этой истории там нет».

«Новость (об аресте россиянки – прим.ред.) была опубликована в нескольких СМИ, в проправительственной газете Sabah, например, а оттуда взяли многие другие», – продолжил Хакан Аксай. По его словам, информация освещается не так широко, как непосредственно декабрьское убийство Карлова. «Скорее, это заметка», – уточнил Хакан Аксай.

«В первые часы посла убийства посла в Турции был введен запрет на новость об этом, а потом разрешали публиковать только то, что заявляют официальные лица, – вспомнил главный редактор «МК-Турция» Яшар Ниязбаев. – Сегодня мы увидели новость, связанную с расследованием, в эфире «рупора турецкого дворца», телеканала A Haber».

В целом, как говорит Хасан Аксай, с момента убийства и начала расследования сообщений по этому поводу в турецких СМИ появлялось немного. «Через неделю после убийства было несколько интересных новостей – например, что убийца был связан с несколькими женщинами, с одной какое-то время встречался, – вспомнил Хасан Аксай. – Потом недалеко от Анкары эту женщину арестовали. Тогда же некоторые говорили, что она может быть из России, но оказалось, что она турчанка, и они вообще расстались. Но словосочетание «русская подруга» фигурировало. У него якобы была такая подруга, с которой они встречались, и она вернулась в Россию, в Москву, и в России ее нашли и допрашивали. Теперь же вот еще новое явление: арестована русская женщина (вернее, женщина с гражданством России), которая живет в Турции и занимается организацией проституции. Работает в Анкаре, использует два сайта, и клиенты у нее достаточно солидные, встречаются в пятизвездных гостиницах».

Кто целевая аудитория?

«Проправительственные колумнисты с первых минут говорили, что убийца связан с организацией Гюлена (FETO, «террористическая организация Фетхуллаха Гюлена» – прим.ред.), – говорит Яшар Ниязбаев. – Это религиозная организация, но тут пытаются показать: смотрите – этот парень никаким образом не может быть религиозным, потому что у него были какие-то отношения с женщинами». Эксперт считает, что это главное, что хотят подчеркнуть.

«Понимаете, для турецкого сознания, к сожалению, когда говорят «русская», имеется в виду определенная коннотация, не обязательно очень негативная, но все равно она есть. Четче определяется образ убийцы: «он был извращенцем, он не мог иметь связь с исламистами, которые радикалы». И когда вы читаете эту конкретную новость, создается впечатление, что она рассчитана на внутреннюю политику».

«Очень многие прогосударственные СМИ делают акцент на том, что убийца Карлова принадлежал к террористической организации FETO, – согласен и Хасан Аксай. – но, я замечу, с которой власть сотрудничала достаточно долгое время, как минимум, 10 лет. А потом они поругались, не смогли разделить власть. И дальше эта группировка стала террористической».

Специалист по Турции, автор книги «Турецкий Петербург», главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Шерих считает, что секс-мотив в сегодняшней новости об аресте, возможно, и не был выдуман, но был использован местной властью для придания истории скандала, который уводит от сущностных вопросов. «В этой истории, по большому счёту, и по всем счетам, хуже всего выглядит именно турецкая власть, – поясняет свою мыль Дмитрий Шерих. – Власть, которая допустила эту историю. На территории которой произошло это убийство. Которая не обеспечила надлежащих мер безопасности. И которая не может в течение достаточно длительного времени предъявить убедительные доказательства того, как это было организовано. Поэтому в таких условиях слегка, так сказать, дискредитировать всю эту историю, придать ей немного скандальный характер, уводящий в сторону от сущностных вопросов, в общем-то, в интересах турецких властей. Возможно, поэтому и вводится вот такая «желтизна», чтобы рассеять внимание аудитории».

«Лично для меня это было неожиданно, – прокомментировал новость о том, что с убийством российского посла связана россиянка, переводчик русской литературы из Стамбула Угур Бюке. – С другой стороны, мы, как восточный народ, любим интригу. И поэтому я ждал, что власти расскажут, что в этом деле есть «женская рука», или «рука другого государства». А сообщение, что это россиянка – это ещё лучший выбор. То, что к убийству российского посла причастна россиянка – это очень хорошая интрига для турков».

Будут ли доказательства?

Правда, увидеть воочию, «а был ли мальчик», – а в данном случае, задержанная девушка, – и туркам, и россиянам вряд ли удастся. «Мы не знаем ничего даже о девушке, которая уехала в Москву, – напоминает о прошлом задержании, которое освещали турецкие СМИ в рамках расследования Яшар Ниязбаев. – А ведь российские журналисты, по идее, могли ее найти и поговорить с ней. А в Турции никто не может вести никакое независимое расследование в принципе».

Дмитрий Шерих также считает, что 33-летнюю Екатерину Б. навряд ли покажут зрителям. «Хотя современная турецкая власть очень поднаторела в искусстве манипуляции всем. В том числе общественным мнением. В том числе средствами массовой информации. Совершенно не удивлюсь никаким действиям», – уточняет Дмитрий Шерих.

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Сирия – превыше всего

И все же в целом собеседники [Фонтанка.Офис] согласились: главное, что влияет на отношения двух стран сегодня – это не громкие политические убийства, не экономика, не продуктовые санкции и даже не турпоток, а война в Сирии.

«На данный момент Турция и Россия довольно активно координируют свои действия в северной Сирии, – отметил военный обозреватель «Новой Газеты» Павел Фельгенгауэр. – Идут разговоры, что, возможно, Россия продаст Турции установки С-400. Пока, вроде бы, всё хорошо. Но при этом те силы в Сирии, которые поддерживаются Россией и Турцией, постоянно стреляют друг в друга в районе к северу от Алеппо. Не так давно, вроде бы по ошибке, российская авиация разбомбила турецкий спецназ. Несколько человек погибли, несколько были ранены. Наши сказали, что турки им не сообщили, а те, говорят, что сообщали о перемещениях своих сил постоянно. Турецкий генштаб намекал, что инцидент может быть не случайным. Обе стороны признали эту бомбёжку ошибкой. И этот факт не испортил отношения между Анкарой и Москвой. Политика третьей силы в регионе, американцев, меняется (Турция может запретить США использование своих авиабаз – прим.ред.). И скоро Эрдоган прилетает в Москву (президент Турции посетит Москву 9 марта – прим.ред.)».

«Всё, что сейчас делается в Турции, все нынешние заявления Эрдогана, прежде всего ориентированы на внутреннее потребление, – добавляет Дмитрий Шерих. – В середине апреля у них референдум. Он делает всё, чтобы этот референдум победоносно выиграть. Мы знаем по опросам, что всё равно есть люди, которые с ним не согласны, несмотря на всю это массивную атаку. Поэтому сейчас для него все средства хороши. Идёт мобилизация народа вокруг одного лидера. Для этого используются все инструменты».

А вот в раскрытие истинных мотивов убийства Андрея Карлова в Турции эксперты, связанные с этой страной, увы, не верят. «В Турции было много громких убийств: и журналистов, и ученых, и политических деятелей – и до сих пор остаются вопросительные знаки», – констатирует Хасан Аксай. Так, в январе сообщалось о том, что электронный почтовый ящик террориста был очищен от писем сразу после убийства посла.

«За последние 50 лет в Турции было очень много политических убийств, и ни одно не было раскрыто, – вторит ему Угур Бюке. – Думаю, не будет раскрыто и это».

Николай Нелюбин, «Фонтанка.ру»