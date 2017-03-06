Тренер СКА: Коскинен продолжит защищать ворота СКА в плей-офф, потому что он более опытный

Основным вратарем хоккейного клуба СКА в плей-офф продолжит оставаться 28-летний Микко Коскинен, а не 21-летний Игорь Шестеркин, отыгравший в этом статусе большую часть сезона. Об этом сегодня, 6 марта, после открытой тренировки в многофункциональном комплексе «Хоккейный город» в Петербурге заявил помощник главного тренера Харийс Витолиньш.

«Это плей-офф, и начинать его должен тот игрок, который знает, что это такое. Потому что все игравшие в плей-офф молодые вратари, если мы посмотрим на историю, в определенный момент начинают сдавать. Им нужно постепенно начинать. Однозначно время еще будет. Наши тренеры по вратарям найдут время, чтобы они прижились. Но все равно в плей-офф всегда идет выбор в пользу более опытного вратаря, который знает, как и в какой ситуации сыграть. Вероятнее всего, Коскинен продолжит играть первым номером в этом плей-офф. В серии с «Витязем» он нас здорово подтащил. Но Шестеркин готов заменить его в любой момент. Он занимается по полной программе. Хорошо, что у нас есть два таких вратаря», – заявил Витолиньш.

Напомним, СКА победил в четвертьфинале Западной конференции «Витязь» из Подольска со счетом 4:0. Подробнее о следующем сопернике петербургской команды – московском «Динамо» – читайте в материале «Фонтанки».