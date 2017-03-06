Песков намекнул на участие Путина в освобождении Чудновец

Кремль приветствует решение Курганского областного суда освободить воспитательницу Евгению Чудновец, ранее осужденную за репост в соцсетях.​ Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В данном случае можно только приветствовать это решение, действительно. Президент обещал не оставить это без внимания, что, собственно, и произошло», — отметил пресс-секретарь.

Песков при этом подчеркнул, что в Кремле «традиционно не комментируют» решения судов.

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по безопасности Антон Цветков попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и Высшую квалификационную коллегию судей проверить действия следователей и судьи, которые вели дело Чудновец. «Сегодняшнее решение (...) — наша общая победа. Но кто ответит за то, что пришлось пережить за эти месяцы Чудновец, ее семье?» — сказал Цветков, подчеркнув, что эксперты комиссии по безопасности прямо заявили о несправедливости и необоснованности судебного решения.

Евгения Чудновец была осуждена в ноябре 2016 года за распространение детской порнографии из-за репоста в социальной сети «ВКонтакте» видео с издевательствами над ребенком в лагере. Воспитательница объясняла, что сделала репост, поскольку хотела обратить внимание на случай издевательства.

В феврале Генпрокуратура попросила Верховный суд отменить приговор Чудновец и прекратить дело за отсутствием состава преступления. ВС обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело.

В понедельник, 6 марта, Курганский областной суд отменил приговор Чудновец, уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. Воспитательница сможет покинуть колонию, как только туда поступит оригинал судебного решения.