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06.03.2017 13:56

За ремонт кафе «Родос» на Кронверкской его владелец заплатил уголовным делом

В Петербурге суд решил, что перестройка кафе, расположенного в подвале дома на Петроградской стороне, навредила дому и жильцам: находиться в здании стало небезопасно. Дело о несогласованном ремонте теперь рассматривают с точки зрения Уголовного кодекса.

Как сообщили 6 марта в пресс-службе УФССП по Петербургу, уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора ООО «К.В.И.Н.», которого обвиняют в неисполнении и препятствии исполнению судебного решения.

Ремонтными работами в подвале дома 8 по Кронверкской улице, где находится кафе «Родос», заинтересовались еще в 2014 году. Выяснилось, что смену планировки в зале никто не согласовывал и снос несущей стены стал причиной повреждений в жилом доме. Тогда суд обязал владельца помещения вернуть все в первоначальное состояние, которое должно соответствовать поэтажному плану 2002 года. Кроме того, бизнесмену предстояло восстановить дренажную систему подвала, отмостку между входами-приямками в зале и найти для производственных стоков отличное от бытовой канализации дома место.

К 2015 году несущая стена все еще отсутствовала, и производственные стоки продолжали спускать в бытовую канализацию. Поэтому судебные приставы возбудили четыре исполнительных производства, по каждому из которых компания должна была заплатить 50 тысяч рублей. За игнорирование постановлений и штрафов руководителя «К.В.И.Н.» привлекли к административной ответственности. После этого сумма штрафов выросла еще на 40 тысяч, но мера положенного воздействия не возымела.

К борьбе с бездействием привлекли дознавателя Петроградского районного отдела судебных приставов, который составил обвинительный акт по четырем эпизодам. Теперь материалы уголовного дела рассмотрит суд.

 


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