Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»

Еще
16:37 06.03.2017
Пришлите свою новость!
16:37
Петербурженка по публикации в СМИ выявила серийных угонщиков
16:30
Депутаты Тихонова и Амосов оспорили закон о приравнивании встреч избирателей к митингам
16:20
Сторонники Саркози попросят Фийона найти себе замену на выборах
16:13
Минфин предлагает избавить частные компании от дублированных отчетностей
16:05
Воспитательница Чудновец потребует компенсацию за содержание под стражей
15:59
На Парашютной разбился семилетний
15:55
Компания Л-1 дважды не добилась соответствия требованиям нового ФЗ-214
15:51
На Васильевском молодому петербуржцу помогли выпасть в окно
15:50
Прокурор Ленобласти Марков обсудил аварийное жилье в часах за миллион
15:50
Прокуроры не смогли попасть к врачам детских поликлиник Красносельского района
15:46
На «Парнасе» с 20-го этажа упал мужчина
15:44
По предложению петербургского ЗакСа Госдума утвердит правила обращения с домашними животными
15:42
Два югославских генерала сидят в финских тюрьмах за военные преступления
15:36
КНДР объявила малазийского посла персоной нон грата
15:35
"Пиратов" со "станции" выносила скорая
15:25
ФСБ по Петербургу заказала медали с Дзержинским и отсылкой к истории НКВД и КГБ
15:20
Развратителя петербургской школьницы нашли в Сибири
15:14
Bloomberg: Русские хакеры требовали денег у критиков Трампа
15:04
Смольный объявил конкурс на проектирование участков «Восточного скоростного диаметра»
15:01
Премьер поручил министерствам рассмотреть вопрос применения в России технологии блокчейн
14:47
Светогорск за два часа справился с гей-туризмом
14:40
В Петербурге четырех наркополицейских будут судить за наркотики и взятку
14:34
В Госдуме не поддержали законопроект о проведении налоговиками контрольных закупок
14:30
Житель Московского района «выселял соседей» боевой гранатой
14:29
Дочь Пескова рассказала, как ее отец "бомбил" по ночам
14:26
Китай занял первое место в мире по размеру банковской системы
14:24
На аренду автомобилей Русским музеем пожаловались в УФАС
14:18
Акунин выпустил книгу о счастье России в 1937 году
14:08
Двух ЛГБТ-активистов высадили из маршрутки на въезде в Светогорск
14:04
Группа HIM завершает карьеру и прощается с Петербургом
13:59
Тренер СКА: Коскинен продолжит защищать ворота СКА в плей-офф, потому что он более опытный
13:56
Песков намекнул на участие Путина в освобождении Чудновец
13:56
За ремонт кафе «Родос» на Кронверкской его владелец заплатил уголовным делом
13:49
Ведущий защитник СКА Вячеслав Войнов получил травму
13:45
Капитан СКА Дацюк: «Динамо» будет играть против СКА от обороны
13:40
«Гриппозные» разбойники вынесли из салона сотовой связи в Петербурге мобильники
13:36
Правительство Ленобласти покупает базовый Ford по премиум цене
13:32
Арестованную за кормление рыб в Таиланде россиянку оштрафовали на $ 28
13:20
Новые выделенные полосы для трамваев в Петербурге введут к концу августа
13:14
Горсуд оставил в силе решение Василеостровского суда по Исаакию
13:00
Штаб Навального в Нижнем Новгороде замуровали монтажной пеной
12:59
В Петербурге пройдет первая выставка кошачьих портретов
12:56
Ангар в Приморском районе горел шесть часов
12:54
Следствие Центрального района пришло в Невский банк за миллионными гонорарами
12:52
Троих из девяти задержанных на Шри-Ланке россиян освободили
12:46
Февральская рождаемость в Петербурге стала минимальной за последние 5 лет
12:39
На Авиаконструкторов наехали на работника мусоровоза
12:37
В Гааге началось рассмотрение иска Украины против России
12:35
В Канаде из продажи изъяли партию водки крепостью 81%
12:28
В Финляндии подорожали частные дома и земельные участки
12:24
Летевший из Петербурга в Сочи самолет экстренно приземлился во Внуково
12:24
СМИ: Туска переизберут на пост главы Евросовета на саммите ЕС
12:18
"Черные копатели" в Жельцах швырялись в полицейских оружием
12:10
«Добрый Рок» отметит свое трёхлетие благотворительным концертом
12:00
СМИ узнали о гибели еще одного российского военного в Сирии
11:55
Москва поможет КРТИ получить доступ к базе МВД, чтобы штрафовать за неоплаченную парковку
11:51
В Татарстане поезд насмерть сбил трех человек
11:48
Вице-губернатор Бондаренко и Жилищный комитет получили антимонопольное дело
11:45
В Пулково проверяют пассажира, заявившего о СВУ в багаже
11:41
Минпромторг расширил перечень облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей
11:33
Петербуржцы стали реже получать травмы на скользких улицах
11:30
ЦБ продолжит «чистку» банков еще два года
11:26
PSA Peugeot-Citroen купил у американцев Opel
11:18
Премьер Израиля прилетит в РФ обсудить с Путиным ситуацию на Ближнем Востоке
11:06
Петербургского призывника заставили заплатить сто тысяч за кражу водки и печенья
11:02
На ЗСД сгорел автомобиль
10:58
Российские врачи спасли пациентку с редким осложнением беременности
10:52
«ПитерЭнергоМаш» заставили вернуть почти два миллиона в Нижний Новгород
10:46
В ДНР заявили об атаке украинскими катерами сил ополченцев на побережье Азовского моря
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
06.03.2017 13:38

Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»

Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»
«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», подвела итоги детского вокального конкурса «Парад звезд».

Финальный гала-концерт прошел 5 марта на территории семейного торгового центра МЕГА Парнас.

Почти 200 молодых исполнителей в возрасте от 3 до 17 лет подали заявки на участие в конкурсе. Из них экспертное жюри отобрало 56 вокальных номеров на русском и английском языках. Полуфинал и финал конкурса «Парад звезд» прошли в школе № 482, которая выступила партнером мероприятия.

Награждение победителей прошло в четырех номинациях:

  • В возрастной группе от 3 до 7 лет лауреатами стали Яна Оганнисян и театр танца «Фонарики», Алиса Ашихмина и Илья Платонов.
  • В номинации от 8 до 9 лет победили Екатерина Победоносцева, Мадина Аббасова, Елисей Кубланов.
  • Первые три места в возрастной категории от 10 до 11 лет распределились между Марией Вайленко, Матвеем Уткиным и Алиной Кошелевой.
  • Лучшими в старшей возрастной группе от 12 до 17 лет были признаны Юлия Кюркчи, Дарина Щеглова, Алишер Обиджанов.

Гран-при конкурса «Парад звезд» вручил коммерческий директор «Главстрой-СПб» Алексей Гусев. Его получила самая юная участница конкурса, жительница жилого комплекса «Северная долина» четырехлетняя Яна Оганнисян. Исполненная ей песня «Раз ладошка, два ладошка» на слова Игоря Шевчука и музыку Евгении Зарицкой покорило жюри и публику.

- Наша компания придерживается принципов ведения социально ответственного бизнеса, ведь мы создаем целые районы. В наших комплексах тысячи семей ежегодно получают новое жилье. Мы взрослеем и развиваемся вместе со своими жителями. Думаю, такие конкурсы, как «Парад звезд», помогают детям формировать характер, наполняют их жизнь новыми красками. А мы в свою очередь рады помочь ребятам открыть в себе новые грани, весело провести время со своей семьей и близкими людьми, – говорит Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой-СПб».

 

Справка о компании «Главстрой-СПб» 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
06.03.2017 13:57

Объявлен старт продаж в новом объекте в Приморском районе - ЖК «МореОкеан»

Объявлено начало продаж квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса от Setl City под названием «МореОкеан»
«Главстрой-СПб»
06.03.2017 13:38

Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»

Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги детского вокального конкурса «Парад звезд»
«Строительный трест»
06.03.2017 12:26

«Строительный трест» приступает к строительству второй очереди ЖК «Город мастеров»

«Строительный трест» приступает к строительству второй очереди жилого квартала «Город мастеров» – проекта комплексного освоения территории в пос. Большое Исаково Калининградской области
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Смольный может расторгнуть контракт на строительство пожарного депо в Озерках
У недостроенной школы на Просвещения начали крениться несущие колонны
Ввод жилья в Петербурге за 2 месяца вырос на 20%
В феврале в Петербурге сдали 423 тысячи квадратных метров жилья
Смольный выставит на торги помещения в доме старухи-процентщицы
ЗакС уполномочил депутатов утверждать программы комплексного развития города
ЮИТ продает на торгах половину территории проекта «Новоорловский»
«Северный город» ввел в эксплуатацию первую очередь ЖК в Невском районе
Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации
Греф обещал снизить ставки по ипотеке "до исторического минимума"
Беглый владелец «Интарсии»: Якунин обещал меня уничтожить
Курортные пригороды: отдыхать или жить?
Покупатели спешат на юг
Ихсанов: Информация о смерти Пулковской обсерватории сильно преувеличена
Что нам несет «ипотечная весна»?
«YouПитер» - доступное жилье с петербургским характером
Образцовые квартиры в «Образцовом квартале»
Покупаешь «комфорт» – получаешь «бизнес»
Сколько шагов от пробки до митинга?
Строители обложат себя социальным оброком
Говорим и показываем
Главное
Последнее

"Пиратов" со "станции" выносила скорая

Иллюстрация из журнала "Крокодил", 70-е

Мироточение как мем

Эксперты: Командующего группировкой в Сирии одели в бронекамуфляж

Как звучит игил

Фанаты «Зенита» и ЦСКА подрались во время игры

На дорожках Ботанического сада расцвели подснежники

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
06.03.2017 13:57
Объявлен старт продаж в новом объекте в Приморском районе - ЖК «МореОкеан»
Объявлено начало продаж квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса от Setl City под названием «МореОкеан»
«Главстрой-СПб»
06.03.2017 13:38
Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»
Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги детского вокального конкурса «Парад звезд»
«Строительный трест»
06.03.2017 12:26
«Строительный трест» приступает к строительству второй очереди ЖК «Город мастеров»
«Строительный трест» приступает к строительству второй очереди жилого квартала «Город мастеров» – проекта комплексного освоения территории в пос. Большое Исаково Калининградской области
ЖК «Лондон», 13 пуск
03.03.2017 20:00
Setl Group – лидер рынка России по объему ввода жилья
По итогам 2016 года первой компанией России по объемам ввода жилья стал холдинг Setl Group. Такие данные опубликовало Национальное объединение застройщиков жилья
«На Царскосельских холмах»
03.03.2017 17:50
Закончены монолитные работы здания детского сада, строящегося во дворе ЖК «Образцовый квартал 2»
ЖК «Образцовый квартал 2» строится в рамках проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга.
Navis Development Group
03.03.2017 17:27
МОПы с шотландским характером в жилом районе «Шотландия» готовы к показу
В жилом районе «Шотландия» от компании Navis Development Group, который возводится в Агалатовском сельском поселении, закончилась отделка МОПов
ЖК “MASTER Серебристый бульвар 19”
03.03.2017 16:35
В ЖК “MASTER Серебристый бульвар 19” завершены земляные работы
Компания MASTER девелопмент приступила к выполнению бетонно-монолитных работ на объекте. Подрядчиком по монолитным работам является компания ЗАО “СК “Евромонолит”. Жилой комплекс начинает подниматься над уровнем земли.
ГК «Эталон»
03.03.2017 10:16
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности АО ССМО «ЛенСпецСМУ» на уровне А+ (I)
2 марта 2017 г. рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности АО ССМО «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») на уровне А+ (I). Прогноз по рейтингу – «стабильный».
«Норманн»
02.03.2017 17:55
«Норманн» и КИО пришли к соглашению
2 марта 2017 года суд утвердил мировое соглашение между строительной компанией «Норманн» и Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга
АО «Строительный трест»
02.03.2017 15:34
Клиенты «Строительного треста» могут купить квартиры по сниженной ставке
Для покупателей квартир в строящихся комплексах объединения «Строительный трест» по программе «Больше метров – меньше ставка» до 10,4% годовых снизил ставку Банк «ВТБ24».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.