Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», подвела итоги детского вокального конкурса «Парад звезд».

Финальный гала-концерт прошел 5 марта на территории семейного торгового центра МЕГА Парнас.

Почти 200 молодых исполнителей в возрасте от 3 до 17 лет подали заявки на участие в конкурсе. Из них экспертное жюри отобрало 56 вокальных номеров на русском и английском языках. Полуфинал и финал конкурса «Парад звезд» прошли в школе № 482, которая выступила партнером мероприятия.

Награждение победителей прошло в четырех номинациях:

В возрастной группе от 3 до 7 лет лауреатами стали Яна Оганнисян и театр танца «Фонарики», Алиса Ашихмина и Илья Платонов.

В номинации от 8 до 9 лет победили Екатерина Победоносцева, Мадина Аббасова, Елисей Кубланов.

Первые три места в возрастной категории от 10 до 11 лет распределились между Марией Вайленко, Матвеем Уткиным и Алиной Кошелевой.

Лучшими в старшей возрастной группе от 12 до 17 лет были признаны Юлия Кюркчи, Дарина Щеглова, Алишер Обиджанов.

Гран-при конкурса «Парад звезд» вручил коммерческий директор «Главстрой-СПб» Алексей Гусев. Его получила самая юная участница конкурса, жительница жилого комплекса «Северная долина» четырехлетняя Яна Оганнисян. Исполненная ей песня «Раз ладошка, два ладошка» на слова Игоря Шевчука и музыку Евгении Зарицкой покорило жюри и публику.

- Наша компания придерживается принципов ведения социально ответственного бизнеса, ведь мы создаем целые районы. В наших комплексах тысячи семей ежегодно получают новое жилье. Мы взрослеем и развиваемся вместе со своими жителями. Думаю, такие конкурсы, как «Парад звезд», помогают детям формировать характер, наполняют их жизнь новыми красками. А мы в свою очередь рады помочь ребятам открыть в себе новые грани, весело провести время со своей семьей и близкими людьми, – говорит Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой-СПб».

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