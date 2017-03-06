Ведущий защитник СКА Вячеслав Войнов получил травму

Микротравму получил ведущий защитник хоккейного клуба СКА Вячеслав Войнов в преддверии полуфинала Западной конференции КХЛ против московского «Динамо». Как рассказал 6 марта помощник главного тренера Харийс Витолиньш, в серии игрок примет участие, но сейчас тренерский штаб решил дать ему паузу.

Сегодня хоккейный клуб СКА провел открытую тренировку в многофункциональном комплексе «Хоккейный город». В занятии приняли участие все хоккеисты основного состава, за исключением ведущего защитника Вячеслава Войнова.

«Войнов опять получил микротравму. И чтобы не форсировать его подготовку, мы решили дать ему какой-то промежуток времени вне льда, чтобы потом его возвратить. Он рвется играть, каждый день говорит, что готов выйти на лед. Выходит на лед – а упражнения довольно интенсивные – получает микротравму, которая опять откидывает его на пару дней назад. Поэтому мы решили дать ему паузу», – объяснил отсутствие хоккеиста Витолиньш.

Вместе с тем, в занятии приняли участие ранее травмированные нападающие Виктор Тихонов, Стив Мозес и защитник Максим Чудинов.

«Они стали с нами тренироваться сразу после серии с «Витязем». Думаю, что все ребята практически готовы. Тихонов готов на 95 процентов, Чудинову, может, нужна еще небольшая пауза. Но, думаю, в этой серии вы их всех уже увидите», – подчеркнул помощник главного тренера.

Напомним, 27 февраля СКА победил в четвертьфинале Западной конференции «Витязь» из Подольска со счетом 4:0. Подробнее о следующем сопернике петербургской команды – московском «Динамо» – читайте в материале «Фонтанки».