Капитан СКА Дацюк: «Динамо» будет играть против СКА от обороны

Еще
16:37 06.03.2017
Пришлите свою новость!
16:30
Депутаты Тихонова и Амосов оспорили закон о приравнивании встреч избирателей к митингам
16:20
Сторонники Саркози попросят Фийона найти себе замену на выборах
16:13
Минфин предлагает избавить частные компании от дублированных отчетностей
16:05
Воспитательница Чудновец потребует компенсацию за содержание под стражей
15:59
На Парашютной разбился семилетний
15:55
Компания Л-1 дважды не добилась соответствия требованиям нового ФЗ-214
15:51
На Васильевском молодому петербуржцу помогли выпасть в окно
15:50
Прокурор Ленобласти Марков обсудил аварийное жилье в часах за миллион
15:50
Прокуроры не смогли попасть к врачам детских поликлиник Красносельского района
15:46
На «Парнасе» с 20-го этажа упал мужчина
15:44
По предложению петербургского ЗакСа Госдума утвердит правила обращения с домашними животными
15:42
Два югославских генерала сидят в финских тюрьмах за военные преступления
15:36
КНДР объявила малазийского посла персоной нон грата
15:35
"Пиратов" со "станции" выносила скорая
15:25
ФСБ по Петербургу заказала медали с Дзержинским и отсылкой к истории НКВД и КГБ
15:20
Развратителя петербургской школьницы нашли в Сибири
15:14
Bloomberg: Русские хакеры требовали денег у критиков Трампа
15:04
Смольный объявил конкурс на проектирование участков «Восточного скоростного диаметра»
15:01
Премьер поручил министерствам рассмотреть вопрос применения в России технологии блокчейн
14:47
Светогорск за два часа справился с гей-туризмом
14:40
В Петербурге четырех наркополицейских будут судить за наркотики и взятку
14:34
В Госдуме не поддержали законопроект о проведении налоговиками контрольных закупок
14:30
Житель Московского района «выселял соседей» боевой гранатой
14:29
Дочь Пескова рассказала, как ее отец "бомбил" по ночам
14:26
Китай занял первое место в мире по размеру банковской системы
14:24
На аренду автомобилей Русским музеем пожаловались в УФАС
14:18
Акунин выпустил книгу о счастье России в 1937 году
14:08
Двух ЛГБТ-активистов высадили из маршрутки на въезде в Светогорск
14:04
Группа HIM завершает карьеру и прощается с Петербургом
13:59
Тренер СКА: Коскинен продолжит защищать ворота СКА в плей-офф, потому что он более опытный
13:56
Песков намекнул на участие Путина в освобождении Чудновец
13:56
За ремонт кафе «Родос» на Кронверкской его владелец заплатил уголовным делом
13:49
Ведущий защитник СКА Вячеслав Войнов получил травму
13:45
Капитан СКА Дацюк: «Динамо» будет играть против СКА от обороны
13:40
«Гриппозные» разбойники вынесли из салона сотовой связи в Петербурге мобильники
13:36
Правительство Ленобласти покупает базовый Ford по премиум цене
13:32
Арестованную за кормление рыб в Таиланде россиянку оштрафовали на $ 28
13:20
Новые выделенные полосы для трамваев в Петербурге введут к концу августа
13:14
Горсуд оставил в силе решение Василеостровского суда по Исаакию
13:00
Штаб Навального в Нижнем Новгороде замуровали монтажной пеной
12:59
В Петербурге пройдет первая выставка кошачьих портретов
12:56
Ангар в Приморском районе горел шесть часов
12:54
Следствие Центрального района пришло в Невский банк за миллионными гонорарами
12:52
Троих из девяти задержанных на Шри-Ланке россиян освободили
12:46
Февральская рождаемость в Петербурге стала минимальной за последние 5 лет
12:39
На Авиаконструкторов наехали на работника мусоровоза
12:37
В Гааге началось рассмотрение иска Украины против России
12:35
В Канаде из продажи изъяли партию водки крепостью 81%
12:28
В Финляндии подорожали частные дома и земельные участки
12:24
Летевший из Петербурга в Сочи самолет экстренно приземлился во Внуково
12:24
СМИ: Туска переизберут на пост главы Евросовета на саммите ЕС
12:18
"Черные копатели" в Жельцах швырялись в полицейских оружием
12:10
«Добрый Рок» отметит свое трёхлетие благотворительным концертом
12:00
СМИ узнали о гибели еще одного российского военного в Сирии
11:55
Москва поможет КРТИ получить доступ к базе МВД, чтобы штрафовать за неоплаченную парковку
11:51
В Татарстане поезд насмерть сбил трех человек
11:48
Вице-губернатор Бондаренко и Жилищный комитет получили антимонопольное дело
11:45
В Пулково проверяют пассажира, заявившего о СВУ в багаже
11:41
Минпромторг расширил перечень облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей
11:33
Петербуржцы стали реже получать травмы на скользких улицах
11:30
ЦБ продолжит «чистку» банков еще два года
11:26
PSA Peugeot-Citroen купил у американцев Opel
11:18
Премьер Израиля прилетит в РФ обсудить с Путиным ситуацию на Ближнем Востоке
11:06
Петербургского призывника заставили заплатить сто тысяч за кражу водки и печенья
11:02
На ЗСД сгорел автомобиль
10:58
Российские врачи спасли пациентку с редким осложнением беременности
10:52
«ПитерЭнергоМаш» заставили вернуть почти два миллиона в Нижний Новгород
10:46
В ДНР заявили об атаке украинскими катерами сил ополченцев на побережье Азовского моря
10:40
СМИ: В Турции арестована россиянка, связанная с убийцей посла Андрея Карлова
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
06.03.2017 13:45

Капитан СКА Дацюк: «Динамо» будет играть против СКА от обороны

Московский хоккейный клуб «Динамо» – очень ровная команда, заявил сегодня, 6 марта, после тренировки в многофункциональном комплексе «Хоккейный город» капитан СКА Павел Дацюк. По его словам, армейцам с Невы будет непросто.

«Была подготовка всю неделю. Сейчас самая интересная часть сезона. Все понимают, что сейчас не до отдыха. Время нанести последние штрихи, где-то подшлифовать. На самом деле «Витязь», который мы обыграли в первом раунде (http://www.fontanka.ru/2017/02/27/149/ ), не такая уж и плохая команда. Но все понимают: чем дальше, тем соперники будут становиться серьезнее. В «Динамо» трудно выделить кого-то одного. Это на самом деле очень хорошая, ровная команда: с мобильным нападением, хорошей защитой и с вратарями. Вратарь «Динамо» Ерменко, конечно, хорошо провел этот сезон. Понятно, что в плей-офф многое зависит от вратаря, но у «Динамо», еще раз повторю, ровная команда. С ними тяжело будет играть. Соперник очень мотивирован и, наверное, будет играть от обороны», – заявил Дацюк.

Напомним, СКА победил в четвертьфинале Западной конференции «Витязь» из Подольска со счетом 4:0. (http://www.fontanka.ru/2017/02/27/149/ ).

Подробнее о следующем сопернике петербургской команды – московском «Динамо» – читайте в материале «Фонтанки». (http://www.fontanka.ru/2017/03/02/116/ ).


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Тренер СКА: Коскинен продолжит защищать ворота СКА в плей-офф, потому что он более опытный
Ведущий защитник СКА Вячеслав Войнов получил травму
Капитан СКА Дацюк: «Динамо» будет играть против СКА от обороны
Российская биатлонистка Виролайнен досрочно победила в общем зачете Кубка IBU
WADA пока не планирует включать кофеин в список запрещенных веществ
Мужская сборная России по биатлону выиграла общий зачет Кубка мира в эстафетах
Главный тренер «Зенита» об игре с ЦСКА: Нам помешало плохое качество поля
Фанаты «Зенита» и ЦСКА подрались во время игры
Определились все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ
«Зенит» сыграл с ЦСКА в Москве вничью
Маурисио: ЦСКА знал, что мы будем делать
Один удар в створ
Все, что надо знать о матче ЦСКА - «Зенит»
Первое испытание для Знарка
Главный судья матча в Архангельске: Такого не было ни в одном виде спорта
В чем признался Путин
Стадион на Крестовском не ждет автомобилистов
"Самый позорный момент российского спорта"
Андрей Заблудовский: Новый стадион - инопланетная субстанция
Нерезультативная победа
Говорим и показываем
Главное
Последнее

"Пиратов" со "станции" выносила скорая

Иллюстрация из журнала "Крокодил", 70-е

Мироточение как мем

Эксперты: Командующего группировкой в Сирии одели в бронекамуфляж

Как звучит игил

Фанаты «Зенита» и ЦСКА подрались во время игры

На дорожках Ботанического сада расцвели подснежники

Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.