Капитан СКА Дацюк: «Динамо» будет играть против СКА от обороны

Московский хоккейный клуб «Динамо» – очень ровная команда, заявил сегодня, 6 марта, после тренировки в многофункциональном комплексе «Хоккейный город» капитан СКА Павел Дацюк. По его словам, армейцам с Невы будет непросто.

«Была подготовка всю неделю. Сейчас самая интересная часть сезона. Все понимают, что сейчас не до отдыха. Время нанести последние штрихи, где-то подшлифовать. На самом деле «Витязь», который мы обыграли в первом раунде (http://www.fontanka.ru/2017/02/27/149/ ), не такая уж и плохая команда. Но все понимают: чем дальше, тем соперники будут становиться серьезнее. В «Динамо» трудно выделить кого-то одного. Это на самом деле очень хорошая, ровная команда: с мобильным нападением, хорошей защитой и с вратарями. Вратарь «Динамо» Ерменко, конечно, хорошо провел этот сезон. Понятно, что в плей-офф многое зависит от вратаря, но у «Динамо», еще раз повторю, ровная команда. С ними тяжело будет играть. Соперник очень мотивирован и, наверное, будет играть от обороны», – заявил Дацюк.

Напомним, СКА победил в четвертьфинале Западной конференции «Витязь» из Подольска со счетом 4:0. (http://www.fontanka.ru/2017/02/27/149/ ).

Подробнее о следующем сопернике петербургской команды – московском «Динамо» – читайте в материале «Фонтанки». (http://www.fontanka.ru/2017/03/02/116/ ).