«Гриппозные» разбойники вынесли из салона сотовой связи в Петербурге мобильники

Двое мужчин в медицинских масках, угрожая продавцу магазина пистолетом, забрали с витрины 7 телефонов и два муляжа на проспекте Авиаконструкторов в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, разбойное нападение на магазин сотовых телефонов в Приморском районе произошло около семи вечера 5 марта. Нападавших было двое, их лица прикрывали медицинские маски, а в руках одного из них был предмет, похожий на пистолет.

Оперативно задержать нападавших не удалось, возбуждено уголовное дело.

Напомним, подобным образом в середине января мужчина в медицинской маске пытался похитить телефоны из «Связного» на проспекте Ветеранов, однако налетчику не удалось вовремя уйти из магазина – он был задержан с поличным прямо в магазине.