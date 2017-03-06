Арестованную за кормление рыб в Таиланде россиянку оштрафовали на $ 28

Гражданке России Ольге Смирновой, которую власти Таиланда обвинили в нарушении экологического законодательства, присудили штраф в $ 28. В скором времени она отправится домой, сообщает ТАСС со ссылкой на слова заведующего консульским отделом российского посольства Владимира Соснова.

Дипломат отметил, что защита считает принятое решение суда удовлетворительным. «Сейчас работаем над тем, чтобы отправить ее домой, поскольку свой рейс из-за судебной истории Смирнова пропустила», — рассказал Соснов.

Власти Таиланда задержали россиянку 19 февраля. Во время патрулирования особой природоохранной зоны на пляже Плаб Пля на острове Ко Рача Яй сотрудники службы охраны природы увидели российскую туристку, которая кормила рыбок хлебом. Действия россиянки признали нарушающими экологические нормы. По версии тайских властей, она могла нанести вред обитателям кораллового рифа, который находится под охраной закона.

Через два дня после задержания, 21 февраля, российскую туристку отпустили под залог в размере 100 тыс. батов ($ 2857). Однако покидать страну до проведения судебного заседания ей запретили.

Ранее по местному законодательству штраф в 40 тыс. тайских батов ($ 1143) или лишение свободы сроком до четырех лет были предусмотрены только за причинение вреда коралловым рифам. Позже штраф стал налагаться и за нанесение вреда обитателям рифов.​