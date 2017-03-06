Штаб Навального в Нижнем Новгороде замуровали монтажной пеной

В Нижнем Новгороде неизвестные с помощью монтажной пены залили входы в дом, где должен расположиться избирательный штаб Алексея Навального, сообщает 6 марта «Интерфакс» со ссылкой на руководителя штаба Анну Степанову.

По ее словам, из-за действий неизвестных пострадали расположенные в доме учреждения. «Сегодня утром монтажной пеной была залита дверь в штаб, в парикмахерскую, расположенную по соседству, и в подъезд. Все двери в этом доме, все замки», — рассказала она. Сотрудники штаба уже сообщили об инциденте в полицию. Монтажную пену с дверей уже убрали.

Как сообщает нижегородский портал НН.ru, для открытия своего избирательного штаба в город в понедельник, 6 марта, приехал сам Навальный. На вокзале его встретили люди с плакатами «Навальный — американский агент» и «Навальный, готовишь Майдан, поедешь в Магадан».

Ранее прокуратура провела проверку по поводу расследования Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) в отношении нижегородского главы города Ивана Карнилина. По данным фонда, который возглавляет Навальный, экс-супруга Карнилина Альбина Карнилина владеет двумя квартирами в Майами общей стоимостью более $ 1,9 млн. Об этом, утверждается в расследовании, свидетельствуют данные реестра собственников недвижимости города Майами. Сам Карнилин подтвердил существование квартир, принадлежащих его экс-супруге. По его словам, они были куплены в период его работы в коммерческих структурах.

Прокуратура в результате проверки не обнаружила признаков нарушения Карнилиным законодательства. По данным надзорного органа, «Карнилин недостоверных сведений о недвижимом имуществе не предоставлял».