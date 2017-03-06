Новые выделенные полосы для трамваев в Петербурге введут к концу августа

Новые выделенные полосы для трамваев на Политехнической улице, Расстанной улице и Лесном проспекте появятся к концу августа 2017 года. Это следует из ответа комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга депутату ЗакСа Борису Вишневскому.

Планы по вводу выделенных полос на этих участках были озвучены в прошлом году. На данный момент полосы спроектированы и согласованы между КРТИ, комитетом по транспорту и ГИБДД.

При этом если выделенные полосы на Политехнической и Расстанной улицах будут введены в обе стороны, то на Лесном проспекте, от Тобольской улицы до Новолитовской, полоса будет введена только в сторону от центра. И только на небольшом участке, от Тобольской улицы до улицы Смолячкова, будет введена полоса в обе стороны движения.

Напомним, в конце января была закрыта станция метро «Лесная». В связи с этим был введён автобусный маршрут №1МА, курсирующий между метро «Выборгская» и «Площадью Мужества», а также продлён трамвайный маршрут №61 до «Выборгской». Он как раз теперь идёт по участку, где будет введена выделенная полоса.