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06.03.2017 13:14
1 Комментариев

Горсуд оставил в силе решение Василеостровского суда по Исаакию

Городской суд Петербурга оставил в силе решение Василеостровского райсуда не рассматривать иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Это следует из данных, размещенных на сайте учреждения 6 марта. Судья Андрей Белоногий не нашел оснований для того, чтобы удовлетворить жалобу активистов и заставить районный суд рассматривать иск.

Ранее коллега Белоногого — судья Василеостровского суда Оксана Рябко — 27 января 2017 года отказала инициативной группе, в числе которой — депутат ЗакСа Борис Вишневский и оппозиционер Андрей Пивоваров, даже в принятии иска, мотивируя это тем, что распоряжение смольнинского комитета имущественных отношений, которое ими оспаривается, не является решением о передаче храма Церкви. Соответственно, и основания для протеста нет.

Группа из порядка 20 несогласных  с передачей храма РПЦ обратилась в суд в связи с отсутствием письменной заявки от Церкви, о чем в ответе на депутатский запрос Вишневского сообщил вице-губернатор Михаил Мокрецов. Тогда как в постановлении КИО о плане-передаче Исаакия говорится об имеющейся заявке от Московского патриархата.

Справка:

Напомним, что 10 января губернатор Георгий Полтавченко подтвердил передачу Исаакиевского собора Церкви. «Вопрос решен», – сообщил он журналистам. При этом в 2015 году Полтавченко ответил отказом на аналогичный запрос епархии.


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комментарии пользователей (1)
Udel
6 марта 2017 г. 13:19
Только Верховный, Конституционный и ЕСПЧ? Забег на длинную дистанцию...
СМИ2
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