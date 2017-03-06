Горсуд оставил в силе решение Василеостровского суда по Исаакию

Городской суд Петербурга оставил в силе решение Василеостровского райсуда не рассматривать иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Это следует из данных, размещенных на сайте учреждения 6 марта. Судья Андрей Белоногий не нашел оснований для того, чтобы удовлетворить жалобу активистов и заставить районный суд рассматривать иск.

Ранее коллега Белоногого — судья Василеостровского суда Оксана Рябко — 27 января 2017 года отказала инициативной группе, в числе которой — депутат ЗакСа Борис Вишневский и оппозиционер Андрей Пивоваров, даже в принятии иска, мотивируя это тем, что распоряжение смольнинского комитета имущественных отношений, которое ими оспаривается, не является решением о передаче храма Церкви. Соответственно, и основания для протеста нет.

Группа из порядка 20 несогласных с передачей храма РПЦ обратилась в суд в связи с отсутствием письменной заявки от Церкви, о чем в ответе на депутатский запрос Вишневского сообщил вице-губернатор Михаил Мокрецов. Тогда как в постановлении КИО о плане-передаче Исаакия говорится об имеющейся заявке от Московского патриархата.