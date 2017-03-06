Ангар в Приморском районе горел шесть часов

Больше сотни пожарных шесть часов тушили ангар, полыхавший в Приморском районе Петербурга 6 марта. В пожаре, ранг которого повышали до второго номера сложности, никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, полностью потушить ангар 114 человек и 29 расчетов смогли только в 11:45. Постройка в Макулатурном проезде, 5, горела с 05:42. На месте пожарные увидели, что есть риск распространения огня и в первый час тушили 400 квадратных метров кровли по второму номеру сложности. Локализовать пожар удалось к семи утра. Следующие пять часов огонь тушили по первому номеру.

В МЧС сведений о пострадавших не поступало.