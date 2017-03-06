Следствие Центрального района пришло в Невский банк за миллионными гонорарами

Сотрудники следствия Центрального района и Управления экономической безопасности ГУ МВД Петербурга посетили три офиса ПАО «Невский банк». К кредитному учреждению сотрудники правоохранительных органов не имеют вопросов, им интересны платежные документы фирмы «Кордейл». Уголовное дело касается обмана юристов этой фирмы.

По информации «Фонтанки», утром 6 марта следователи Следственного управления УМВД по Центральному району и оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришли с обысками в офисы ПАО «Невский банк» – в головной офис на Киевской улице, 5, а также в филиалы «Приморский» и «Полюстровский».

По данным нашего издания, мероприятия проходят в рамках уголовного дела по статье «мошенничество в особо крупном размере», возбужденного в следствии Центрального района. Само дело датируется 9 февраля этого года. В его материалах исследуется конфликт, возникший в компании «Кордейл».

По мнению нашего собеседника в экономической полиции Петербурга, двум десяткам юристов «Кордейл» в 2016 году выдали гонорар в сумме 9 миллионов рублей. Однако вскоре сотрудники поняли, что наниматель оформил эти деньги договором займа. Более того, в отношении юристов был подан иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти о взыскании уже более 10 миллионов рублей. По словам нашего источника, в уголовном деле уже есть заключение эксперта о том, что на договоре займа стоит поддельная подпись.

В самом Невском банке на звонки «Фонтанки» не отвечают.