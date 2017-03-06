Троих из девяти задержанных на Шри-Ланке россиян освободили

Трое россиян, которые в составе группы из девяти граждан России были задержаны на Шри-Ланке на прошлой неделе, освобождены, передает 6 марта РИА Новости со ссылкой на посольство России в Коломбо.

«Троих из них отпустили, чтобы они собрали вещи на всех людей. Они готовятся отправиться в аэропорт, все будут находиться в аэропорту уже вечером около 22.00 (19.30 мск)», — рассказал представитель дипмиссии.

Также он добавил, что в ночь на вторник, 7 марта, россияне отправятся на родину.

В посольстве на прошлой неделе рассказали, что нескольким задержанным предъявлялись обвинения в нарушении правил пребывания в стране.